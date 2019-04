Úřadující vícemistr sice oba duely v Děčíně ztratil. Nicméně v obou si na vítězství mohl sáhnout. „O to více porážky mrzí,“ přiznal trenér BK Opava Petr Czudek. Zklamání bylo velké, ale přebolelo. Na dopoledním úterním tréninku panovala bojovná nálada. „Nemá cenu se v tom pitvat. Víkend házíme za hlavu, jdeme dál. Jsme připraveni a odhodláni stav série srovnat,“ podotkl zkušený stratég.

Děčín měl v obou zápasech i štěstí a taky dobře hrajícího Lamba Autreyho. „Má formu, není to ale jen o něm. Vždy se k němu další dva hráči přidají. Neřekl bych, že ho špatně bráníme, ale dokáže se prosadit i z těžkých pozic. Doufáme, že ho u nás zastavíme a nebude hrát, tak jak na domácí palubovce,“ říká směrem k americkému křídelníkovi Petr Czudek. „Musíme zapracovat na obraně. Pokud ji zlepšíme, budeme úspěšní,“ má jasno Filip Zbránek.

Co lze od Opavy ve středu a ve čtvrtek očekávat? „Chceme, aby na nás bylo vidět, že nám to není jedno, že se jdeme rvát. Lidé tu energii z nás vycítí pomohou nám a společně ukážeme, kdo je v Opavě pánem,“ zvedá prst Petr Czudek a dodává: „Soupeř díky dvěma výhrám bude v pohodě, přijede to zkusit, urvat alespoň jedno vítězství. My je ale chceme zašlapat do země a sérii vyrovnat.“

Opavská kabina hodně spoléhá na podporu fanoušků. „ Když je plná hala, i hráčům se lépe hraje. I divák má větší požitek z toho, že je dobrá atmosféra a něco velkého sdílí. Mohou to být poslední dva zápasy sezony, ale také nemusí, může to být nastartováni něčeho zajímavého. Bez šestého hráče se hraje špatně,“ poznamenal šéf opavské lavičky. Jak středeční, tak čtvrteční duel začíná v 18 hodin.