Celkem deset závodníků z Opavy se zúčastnilo v pořadí druhého Českého poháru, který se konal v Jablonci. Na tomto podniku startovalo 1138 judistů a judistek z 135 oddílů z České republiky, Polska a Německa.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Opavský Slezan si sáhl na čtyři medaile. V kategorii mladších žaček se do finálových bloků probojovali ve váze do 40 kg Karolína Hulová a v kategorii do 44 kg Veronika Čechová. Po třech vítězných zápasech byl pro obě dvě finálový duel nad jejich síly a z turnaje si tak odváží stříbro.