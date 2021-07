„Důvodů, proč jsem se tak rozhodl, bylo více,“ začal své povídání Lukáš Bukovjan. „Opava přivedla Radovana Kouřila a já se znovu ocitl v situaci jako na začátku svého angažmá v Opavě. Byl bych až třetím rozehrávačem, navíc po zranění se vrací Radim Klečka. Chci se teď ještě více věnovat studiu žurnalistiky na vysoké škole. Budu psát diplomku. Do toho Opavu čeká Liga mistrů. Uzrála ve mně myšlenka, že chci přepnout do normálního života,“ vysvětlil důvody svého rozhodnutí rodák z Příboru.

Věří, že svého kroku v budoucnu litovat nebude. „Možná je to škoda. V Opavě jsem hrát mohl dál, ale rozhodl jsem se a nic na tom měnit nebudu. Basketbal není sportem, který by vás zajistil. Stejně bych ten krok později udělat musel. Rozhodně ale za sebou nepálím mosty. Uvidíme, co budoucnost přinese,“ pousmál se Lukáš Bukovjan.

Sportovní ředitel a trenér Opavy Petr Czudek měl zájem, aby v klubu dál pokračoval. „Bavili jsme se o tom. Omluvil jsem se mu za to, že úsilí, které do mě vložili, nyní padlo vniveč. Petr Czudek ale mé rozhodnutí pochopil. Rozcházíme se v dobrém. Pokud mi to bude časově vycházet, budu se jezdit na Opavu koukat a klukům fandit,“ podotkl Bukovjan.

Jeho další kroky povedou do Nového Jičína, který hraje první ligu, to znamená druhou nejvyšší soutěž. „Nový Jičín byl pro mě jasnou volbou. Mám to kousek od domova, navíc si tam člověk basketbalem vydělá i nějaké peníze, které se při studiu hodí,“ řekl dnes již exopavský rozehrávač.

Na čtyři roky v Opavě bude vzpomínat rád. „Byly to krásné čtyři roky, Opava mi dala šanci zahrát si velký basketbal. Měl jsem možnost naskočit do Ligy mistrů, což byla obrovská zkušenost,“ pochvaluje si nová posila Nového Jičína. „Navíc mi Opava pomohla i k tomu, že jsem si mohl pod vedením trenéra Petra Czudka dvakrát zahrát na evropském šampionátu dvacítek,“ přidal další pozitivum.

Ve slezské metropoli bojoval s velkou konkurencí. Rozehrávku v Opavě má pod palcem jeden z nejlepších hráčů ligy Jakub Šiřina. „Bránit ho na tréninku, nebo s ním útočit, bylo pro mě velkou školou. Měl jsem možnost s ním hrát i jako druhý rozehrávač v zápase. Tohle vám nikdo nevezme,“ poznamenal Lukáš Bukovjan.

Samostatnou kapitolou jeho opavského působení byli fanoušci. „Opava má jedny z nejlepších fanoušků v republice. Když byl svět ještě normální a přišla plná hala, naskakovala mi husí kůže. Na to taky nikdy nezapomenu,“ zakončil povídání třiadvacetiletý rozehrávač.