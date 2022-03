„Na zápas jsme snažili, co nejlépe připravit. Hlavním naším cílem bylo od hry odstřihnout Hardinga, to se nám vcelku povedlo,“ řekl po utkání šťastný trenér Opavy Petr Czudek. „V prvním poločase jsme si vytvořili náskok ale věděli jsme, že Nymburk nás po přestávce přitlačí. To se taky stalo. Viděl jsem ale na klucích, že moc chtějí uspět. Cítil jsem z nich, jak moc chtějí,“ pokračoval kouč BK Opava.