Cizineckou legii tvoří Michael Steere, Cameron Gregory, Jordan Ouph, Chimobi Ikegwuruka, Keith Smith, Wilkeson Isnord a Torin Dorn. „Jindřichův Hradec je mladý tým, který hraje s velkou energií, jak v útoku tak v obraně. Jsme favorité a bude to jenom o nás, jak k utkání přistoupíme a jestli svou roli splníme. Jakékoliv podcenění se nám může vymstít,“ dobře si uvědomuje opavský trenér Petr Czudek. Slezané nebudou kompletní. „Máme několik lehčích zranění, určitě nebudeme kompletní,“ přiznal kouč BK Opava. Středeční utkání v opavské hale začíná v 18 hodin.

V sobotu popravili na domácí palubovce opavští basketbalisté Hradec Králové, ve středu se představí před vlastními fanoušky znovu. Do Slezska míří nováček z Jindřichova Hradce. Tým z Jižních Čech se zatím ještě z vítězství neradoval. Favorit je tak jasně daný

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.