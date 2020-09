Opava vstoupila do zápasu koncentrovaně. Skóre otevřel trojkou Gniadek a od tohoto okamžiku domácí vedení nepustili. Olomoucko nebylo schopno na opavskou obranu najít recept. Nicméně v poločase se drželo ještě na dostřel.

Jenomže vstup do druhého poločasu se odehrál zcela v domácí režií a bylo rozhodnuto. Opava nakonec zkompletovala stovku a trojkou se blýskl i mladý Jan Mička. „Odehráli jsme dobrý zápas. Po celých čtyřicet minut jsme podali koncentrovaný výkon. Olomoucko je silně útočný tým a my jsme ho nechali na sedmdesáti bodech, což je pozitivní,“ podotkl opavský kouč. Obrovský kredit má u mě Švandrlík, který ubránil Palyzu, hodně energie do zápasu dal Kuba Slavík a samozřejmě dobré utkání odehrál Kuba Šiřina,“ shrnul Petr Czudek.

„Prohráli jsme o jednatřicet bodů. Ukazatelé jsou jasné, prohráli jsme na doskoku, místy jsme nestíhali. V prvním poločase jsme hráli špatně, druhý nám vůbec nevyšel,“ povzdechl si kapitán Hanáků Lukáš Palyza. „Začali jsme dobře, dali jsme do utkání spoustu energie. Vytvořili jsme si náskok, i když jsme měli v prvním poločase problém s návratem do obrany. Ve druhém jsme zabrali v obraně a jasně dominovali,“ přidal svůj postřeh opavský křídelník Jakub Slavík.

„Opava byla mnohem lepší. Šla ji střelba, doskok. My jsme ji prostě nedokázali zastavit. Měli jsme v nohách těžký zápas s Nymburkem a proti Opavě nám došly síly,“ řekl trenér Olomoucka Predrag Benaček.

STATISTIKA

BK Opava – Olomoucko 101:70 (23:16, 46:37, 70:52)

Body: Šiřina 32, Gniadek 17, Slavík 15, Švandrlík 14, Jurečka, Kvapil, Zbránek po 6, Mička 3, Bukovjan 2 - Pekárek 17, Feštr 14, Palyza 10, Váňa 7, Štěpán 6, Klepač Kouřil po 5, Šantelj 4, Bezbradica 2. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Karafiát. TH: 23/17:8/5. Trojky: 12:9. Doskoky: 53:31. Fauly: 17:23. Diváci: 510.