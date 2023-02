„Momentálně nám patří v tabulce osmá příčka. Na to nejsme z posledních sezon zvyklí. Musíme zabrat. Nyní nás čeká Kolín, který také podává nevyrovnané výkony,“ řekl na úvod opavský kapitán opavského týmu Jakub Šiřina. Slezané naposledy nezvládli derby v Ostravě. „Je to o tom, že nejsme schopni udržet dobrý výkon po celý zápas. Vzhledem k marodce, hrajeme v úzké rotaci a docházejí nám rychle síly. Navíc do toho vyrábíme hloupé ztráty. To byl v Ostravě i můj případ. Chtěl jsem zrychlit hru, což se minulo účinkem. Vyplynuly z toho hloupé ztráty, a těch bych se měl jako zkušený hráč vyvarovat,“ sypal si popel na hlavu bývalý reprezentační rozehrávač.