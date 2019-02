/FOTOGALERIE, 2x VIDEO/ Semifinálová sérii play-off Kooperativy NBL se protáhne minimálně na pět utkání. Opava totiž v neděli večer na na vlastní palubovce neuspěla a Pardubice díky vítězství 104:90 snížily na 2:1.

Nedělní zápas začal ve svižném tempu, lépe ho však zvládly Pardubice. Zejména pak Kamil Švrdlík, jehož opavská obrana několikrát neuhlídala pod košem a pivot Beksy měl po čtyřech odehraných minutách na kontě už devět bodů. Vedení hostů podtrhl trojkou Dušan Pandula a lavička domácích si vzala time.



Slezané se nemohli dostat do správné provozní teploty, nedařilo se v útoku a trenér Petr Czudek musel čile střídat. Východočeši ovšem dokázali navyšovat svůj náskok, který se před koncem prvního dějství natáhl až na patnáct bodů a s Opavou to nevypadalo příliš růžově. V závěru alespoň zaznamenal koš s faulem a následně i proměněnou šestkou Radovan Kouřil. Po úvodních deseti minutách proto platil stav 15:27.



Ani do druhé čtvrtky neměli domácí zrovna oslnivý vstup. Rozehrávač Kouřil sice pokračoval v nebojácných nájezdech do koše a společně s trojkami Klečky a Jurečky se dařilo náskok Pardubic umazávat, ale opavská hra i nadále vykazovala chyby a trefovali se také hosté. Radim Klečka sice záhy prohodil obroučkou těžkou trojkovou střelu přes hráče, ale na perimetru to šlo také Bekse. Konkrétně Pandulovi a Spearmanovi.



Druhá polovina druhé čtvrtiny ovšem byla z pohledu domácích neskutečná. Fenomenální diváci v městské víceúčelovce neúnavně povzbuzovali svůj tým a Žluté peklo začalo nabírat na obrátkách. Hra domácích se zvedla. Opavských najednou byla plná palubovka, několikrát se jim povedlo vypíchnout balon, k vidění byly pohledné akce a krásné trojky.

Během chvíle se náskok Pardubic snížil na minimum a mohlo být vyrovnáno, kdyby Šiřinův úspěšný trojkový pokus vypálený zároveň se sirénou nebyl rozhodčími vyhodnocen jako neplatný. Sudí situaci vyhodnotili tak, že domácí rozehrávač vystřelil až po vypršení času vymezeného pro druhou čtvrtinu. Před druhým poločasem bylo utkání otevřené, platil totiž stav 46:49.



Byť to před přestávkou vypadalo na velké opavské probuzení, ve třetí čtvrtce bylo všechno jinak. Domácí se skoro čtyři minuty nebyli schopni prosadit. Přesně pálili výhradně Pardubičtí a oku diváků zalahodil i krásný alley-oop Švrdlíka. Tentýž hráč však vzápětí vyrobil svou čtvrtou osobní chybu a kouč Levell Sanders ho vystřídal. Slezanům se i přesto nedařilo a před závěrečnou periodou prohrávali 56:77.



V poslední čtvrtce se sice Opava snažila soupeře stáhnout, ale ten držel svůj náskok a komplikace nepřipustil. Vyfaulovaného Švrdlíka na palubovce výborně nahradil Ondřej Kohout, který celkem zaznamenal šestadvacet bodů a významnou měrou přispěl ke snížení opavského vedení v semifinálové sérii na průběžných 2:1. Utkání nakonec dospělo ke skóre 90:104.



BK Opava – BK JIP Pardubice 90:104 (15:27, 46:49, 56:77)

Body: Klečka 23, Kouřil 13, Šiřina 12, Jurečka 11, Vlček 8, Dragoun 7, Zbránek 6, Kvapil a Bujnoch 4, Gniadek 2 – Kohout 26, Kent 21, Spearman 13, Pandula 12, Švrdlík 11, Welsch 7, Nečas a Půlpán 6, Potoček 2. Rozhodčí: Matějek – Baloun, Kec. Fauly: 30:27. TH: 19/29:27/37. Trojky: 9:7. Doskoky: 31:49. Diváků: 1700. Hráč utkání: Ondřej Kohout. Stav série: 2:1.