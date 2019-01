Opava – Suverénně nejslabší tým Mattoni NBL – Sokol Vyšehrad vyzve v neděli opavské basketbalisty. Favorit je jasně daný, nic jiného než jasné vítězství Slezanů se neočekává.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Adolf Horsinka

„Nesmíme hlavně nic podcenit,“ upozorňuje opavský trenér David Klapetek.

Vyšehrad zatím v dosavadních patnácti kolech ani jednou nevyhrál. „Po zápase s námi měli sice pár utkání, ve kterých prohráli menším rozdílem, poté ale začali opět sbírat šišky. Pro ty kluky to musí být frustrující,“ pokračoval opavský kouč.

Slezané by měli nastoupit do zápasu v kompletní sestavě, tedy až na dlouhodobě zraněného Jakuba Šiřinu. „Sice bojujeme s nachlazením, ale je to zatím bez teplot, tak věřím, že hrát budou všichni,“ přeje si Klapetek, který uvítal týdenní pauzu, kterou Mattonka nyní prošla.

„Určitě jsme se zregenerovali. Kluci si potřebovali odpočinout. Zátěž na perimetru byla na třech lidech a třeba proti Jičínu to bylo znát,“ podotkl David Klapetek.

Zápas na Vyšehradu začíná v neděli v 17 hodin.