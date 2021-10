Davide, v Holandsku jste prohráli jen opět bodů, ale výkon až tak dobrý nebyl. Ze zápasu se dalo vytěžit daleko více…

Připravovali jsme se na to, že Nizozemci mají v týmu tři stěžejní hráče. Chtěli jsme je eliminovat. Dva se nám zastavit vcelku podařilo. Nicméně ten třetí, Price, nás v prvním poločase doslova rozstřílel. To nám vzalo vítr z plachet. Díky tomu byl soupeř téměř po celé utkání lepší a my jsme ho jenom doháněli. Velký kredit ale určitě patří našim hráčům, že to nevzdali a zejména v závěru 14:0 dokázali utkání upravit tak, aby bylo ještě o co hrát.

Price dal šest trojek za poločas, to je až k neuvěření…Nešel bránit lépe?

Je to neuvěřitelné, obzvlášť když jsme se na to připravovali. Věděli jsme, že je to střelec. Věděli jsme, jaké situace se s ním hrají. U prvních dvou střel jsme měli být o trochu dříve, více mu to znepříjemnit, třeba vůbec ho do té pozice nepouštět. Po prvních dvou daných dal téměř všechno. Měl prostě svůj den, po právu byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Mohl výkon v Holandsku ovlivnit nepovedený zápas v Kolíně?

Nabízí se to, ale úplně si to nemyslím. Jedna věc je česká liga, na kterou se stoprocentně soustředíme, chceme být v ní úspěšní, druhá věc je Evropský pohár, který má pro nás obrovskou váhu, ve něm chceme být také úspěšní. Jsou to naprosto rozličné soutěže, s naprosto rozličnými soupeři. I ten herní styl, který jsme hráli v Kolíně, byl diametrálně odlišný než ten, který jsme hráli v Nizozemsku. Jsou to jiné zápasy. Ano, možná nám Kolín vrtal v hlavě, z důvodu, že nás to mrzelo, ale myslím si, že na utkání s Den Boschem jsme byli maximálně koncentrovaní.

Jak byste porovnal utkání v Permu a nyní v Holandsku?

Určitě jsme opět poznali, že Evropský pohár má obrovskou kvalitu. V podstatě týmy jsou schopny hrát ve velké intenzitě a agresivitě. Velmi precizně, velmi chytře. Potrestají každou vaši chybičku. Stačí nechat volného střelce, který hned trestá. Ale i další hráči, kteří střelci nejsou, ale v týmu mají svou roli, tak ji plní na sto deset procent. Nikdo vám nedá nic zadarmo. Přesně tak to bylo v Permu, kde nás soupeř přejel doslova celou šíří své lavičky, tak i v Holandsku, když nastoupila druhá lajna, která není tak nebezpečná, tak odvedla precizní práci. V žádném utkání nemůžete ani na chvilku povolit v nasazení, protože ihned ztrácíte.

V prvních kolech zářil Mattias Markusson, byl neokoukaný, teď už se ale na něj dokáží soupeři připravit….

Je to logické. Mattias už tím, že získal cenu MVP měsíce září, tak se o něm vědělo. Svými výkony se stal středem pozornosti. Je logické, že je pod drobnohledem. Týmy, když se připravují na Opavu, tak jedním z bodů je Mattias Markusson. Bude to jenom těžší. Věřím ale, že my jsme jako tým dostatečně silní a uvědomělí, abychom naši hru zlepšovali a mohli Mattiase lépe využívat a byli s ním nadále efektivní. Stejně tak věřím, že Mattias má obrovský potenciál na sobě pracovat a zlepšovat se, aby byl pro tým velmi platný, a to i v případě, když se na něj soupeři dobře připraví.

V sobotu hrajete s ústeckou Slunetou, jak toto utkání vidíte?

Ústí je nyní ve velmi dobrém momentu. Má za sebou několik důležitých vítězství. Jsou v pohodě. Po úvodu soutěže, kdy to bylo z jejich strany kostrbaté, trochu nesehrané, to nyní vypadá, že si to sedlo. Mají hodně cizinců, individualit. Čeští hráči, kteří tam jsou, mají menší role, hrají ale neohroženě, o to jsou nebezpečnější. My se na ně pokusíme připravit co nejlépe, abychom minimalizovali jejich silné stránky. Hrajeme doma, to je to nejlepší, co nás mohlo potkat. Věřím, že se opět naladíme na vítěznou vlnu.