Basketbalová Opava rozšiřuje realizační tým. Trenér Petr Czudek bude mít od nové sezony dva asistenty. Kromě Kryštofa Vlčka bude mít k ruce také David Zacha. Ten naposledy působil jako trenér ve Španělsku.

David Zach s předsedou představenstva Radimem Vysockým | Foto: Alexandra Šimonová

„Skončilo mi angažmá v Španělsku a řešil jsem, jakým směrem by se měla dát má kariéra. Existovala i varianta, že zůstanu i v další sezoně v zahraničí,“ řekl na úvod David Zach. „Poté, co se ale ozval z Opavy Petr Czudek, nebylo, co řešit. Opava je výbornou basketbalovou adresou, svou práci dělá dlouhodobě dobře,“ podotkl nový člen BK Opava. Ke své roli v klubu řekl: „Budu plnit roli asistenta u prvního týmu a vedle toho i pracovat u mládeže.“