V pohárovém zápase se Svitem dal devětadvacet bodů. Navíc se blýskl devíti proměněnými trojkami ze stejného počtu pokusů.

„Je to krásné mít takovou úspěšnost střelby. Dát devět trojek z devíti pokusů, to se vám podaří jedenkrát za kariéru,“ usmíval se po svém sobotním střeleckém galakoncertu. „Dal jsem první, druhou o desku a pak už to začalo padat. Velkou roli sehrálo i štěstí,“ přiznal sportovně. Opava má přitom jiného trojkového specialistu, a to veterána Luďka Jurečku. „Tak Larry to má dané. Není to tak dávno, co to měl 8/8. Dokáže střílet takto pravidelně,“ poznamenal Klečka.

Radim Klečka se dostává do formy po roční pauze způsobené zraněním kolene. „Devětadvacet bodů v zápase vám vždy pomůže. Snažím se střílet z dálky, ještě totiž nemám důvěru ve zraněné koleno. Chci týmu pomoci, sám se potřebuji zvednout, zpevnit koleno,“ nastínil své plány zkušený rozehrávač.

Během loňského marodění se hodně věnoval dceři Lauře. „Přišel jsem o celou sezonu. Bylo to náročné, myslel jsem na to, že mohu mít po kariéře. Jediný pozitivem bylo, že jsem se mohl věnovat více rodině, to bylo na celé mé situaci jediným pozitivem,“ svěřil se Radim Klečka.

Současná Opava je jiná, než na kterou jsme byli zvyklí. Má širší kádr, jasné cíle. „O takových cílech, jako je finále, se v Opavě nikdy nemluvilo. Nějak na to nemyslíme, hlavně ať nám to sedne dobře na palubovce,“ přeje si jednatřicetiletý basketbalista. „A k šíří hráčského kádru? Je to jenom dobře. Při našem posledním působení v Lize mistrů jsme dojeli na úzký kádr. Teď budeme silnější,“ je si jistý Radim Klečka.

Opava v letošní sezona má v kádru i zahraničního hráče, a to švédského pivota Mattiase Markussona. „V Opavě už jsem s nějakými zahraničními hráči potkal. Mattias je suverénně největší posila. Za mě je v Česku nebranitelný. Věřím, že nám hodně pomůže,“ je si jist Radim Klečka.