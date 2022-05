Luďku, dnes jste byl k neutahání, kde berete pořád sílu?

Dobrá otázka. Snad tomu ještě stačím. Musím to hrát úsporně. Pak už bylo vidět, že potřebujeme zalést do zóny. Nemůžeme presovat, hlavně já. Protože už nejsem ta dvacetiletá tryskomyška. Snažím se hrát ekonomicky, vím kdy si mohu odpočinout.

Druhé finále vyšlo Opavě skvěle, vám osobně luxusně…

Byl jsem dlouho na palubovce, měl jsem nějaké střely, které mi naštěstí vyšly. Doufám, že jsem týmu pomohl. Jsme strašně rádi, že se nám utkání podařilo zvládnout.

Vaše velké chvíle přišly ve čtvrté čtvrtině, kdy jste tým podržel neskutečnou trojkou, následně jste vybojoval balon a Jakub Slavík dal další dva body…

Bylo to přes Hardinga, jsem rád, že mi to tam spadlo. Pak přišel zisk a rychlý protiútok. Snad to byl ten impulz, který nás nakopl.

Při pohledu na opavskou sestavu to nevypadlo, že byste mohli favorita zaskočit. Přece jenom vám chybělo pět hráčů základní rotace…

To je pravda, ale pomohl nám skvělý začátek, když jsme trefili všechno. Nymburk se i trochu zalekl a možná měli i trochu paniku. To nám pomohlo. Kdybychom začali my 2:15, tak by jsme se těžko do zápasu dostávali, navíc v tak úzké sestavě. Navíc nás hnali skvělí diváci. Věděli jsme, že nás budou dotahovat. Jejich šňůra přišla na začátku čtvrté čtvrtky. Naštěstí jsme jim nedovolili odskočit.

Zápas jste končil s krvavým nosem, co stalo?

Myslím, že mi dal asi ránu Maty Marusson, jak šel blokovat. Už jsem před tím dostal do lícní kosti od Vojty Hrubana. Tu jsem měl v minulosti zlomenou, pak jsem měl jazyk rozkously. Dnes jsem to dal krví, ale vyplatilo se. Říkal jsem si, budu mít zlomený nos, prohrajeme o bod. To už bych fakt něco rozkopal.

Čekal jste, že Nymburk bude tlačit víc?

Tlačili, Šiřa toho měl plné zuby, furt na něho byli nalepení. Na naší straně se přidali jiní, kteří pomohli vyvážet balon, týmovým výkonem jsme to zvládli.

Teď to bude hodně o kvalitní rehabilitaci…

Přesně tak. Musíme to ještě týden vydržet a nedělat žádné blbosti.