„S tím, že sezona skončila tak nějak zvláštně, už nic neuděláme. Proto jsme přemýšleli nad nějakým ukončením sezony, posledním zápasem, kterým bychom rádi poděkovali našim fanouškům i partnerům, kteří si důstojné zakončení rozhodně zaslouží," řekl klubový boss Kamil Vajda. Zajímavostí bude také to, že v sestavě soupeře se objeví ještě nedávní hráči Opavy Václav Bujnoch s Rostislavem Dragounem.

Vstup mají rezervován držitelé Opavské 5, kteří budou do haly vstupovat vchodem Novináři (naproti hlavnímu vchodu). Držitelé Opavské 5 zakoupené on-line se prokážou voucherem, oproti kterému obdrží plastovou permanentku na příští sezónu.

Ostatní fanoušci budou vpouštěni do haly hlavním vstupem až do případného naplnění kapacity. Pro sezení v hale platí, že se budou používat pouze sudé řady, mezi fanoušky, kteří nejsou členové společné domácnosti, by dále mělo zůstat jedno sedadlo volné.

Vstup bude možný pouze s rouškou či jiným zakrytím dýchacích cest, které musí být zakryty po celou dobu utkání. Toto nařízení neplatí pro hráče a realizační týmy na palubovce. U vstupu a na toaletách bude umístěna dezinfekce. Středeční utkání má začátek v 18 hodin. Vstupné se neplatí.