„Každý zápas chceme vyhrát, i když do Portugalska jsme vyrazili v okleštěné sestavě,“ řekl úvodem trenér BK Opava Petr Czudek. Ve výpravě chyběli Dragoun, Šiřina a Gniadek. Prvně jmenovaný má angínu, druzí dva se léčí ze šrámů, které si způsobili během vítězné bitvy s Nymburkem.

Opavský tým se vydal do Lisabonu letecky z Vídně, a to přes Bratislavu. „Vídeň je kolem šestnácté hodiny ucpaná. Přes Bratislavu je to sice dál, ale rychlejší,“ přidal svůj postřeh slovenský masér v opavských službách Roman Tomáš, který má za sebou i dlouhé působení v Rakousku.

Cesta z Vídně trvala tři a půl hodiny a například duo Jan Švandrlík – Radovan Kouřil během ní stihlo na Ipadu sehrát několik bitev NBA.

Ve středu čeká na Opavu, ještě před zápasový trénink, ten se uskuteční krátce po poledni, a to v hale, která je vzdálená asi deset minut autobusem od hotelu Lutecia, kde tým rozbil svůj základní tábor.

Samotné utkání začíná ve dvaadvacet hodin českého času. „Benfica je favoritem. Prohrála jen jeden zápas, dokonce dvakrát porazila Perm. Uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní,“ zakončil trenér BK Opava.