„V Opavě jsem spokojený, nemám důvod nic měnit,“ pousmál se Roman Tomáš. „Chci ještě Opavu a okolí blíže poznat. Koronavirová pandemie mi to zatím moc neumožnila,“ podotkl čtyřiačtyřicetiletý Slovák. „Zatím jsem měl možnost si projít pořádně město. Musím říct, že třeba místní parky jsou krásné,“ pokračoval v povídání masér, který má za sebou například i úspěšné působení v německém klubu Braunschweig. Procházky považuje za důležitou součást svého života. „Denně vyrazím na necelou hodinku ven. Ať prší, sněží, nebo peče slunce. Posiluji si tím svou imunitu,“ zvedá prst.

Nyní, když přichází doba rozvolňování, bude mít „Paži“, jak všichni blízcí opavského maséra nazývají, mít možnost konečně více poznat zdejší region. „Už se těším. Náš trenér Petr Czudek mi už dal nějaké tipy, jako třeba zámek v Hradci nad Moravicí,“ přiznal Roman Tomáš. Při dalekých výjezdech za zápasy má opavský masér místo na levé straně ve třetí řadě autobusu ve směru jízdy. Pravidelným společníkem mu je kniha. „Rád čtu, kniha je pro mě drogou, čím je hrubší, tím je lepší,“ svěřil se. Naposledy jedním dechem přelouskal životopis fotbalového trenéra Petra Rady. „Hodně zajímavá kniha, bavila mě,“ zvedl prst slovenský odborník. „Už se těším, až podobnou knihu vydá náš trenér,“ pousmál se.

Roman Tomáš vedle basketbalu rád sleduje i fotbal. „V mládí jsem hodně fandil bratislavskému Slovanu. Když jsem působil na USK, docela dost jsem chodil na zápasy pražských klubů,“ poznamenal opavský masér. „Samozřejmě nesmím tady zapomenout na Opavu. Škoda, že teď kluci sestupují do druhé ligy. Budu chodit ale i na tuto soutěž,“ slíbil.

Vedle knih se sportovní tematikou miluje Tomáš Roman příběhy s kriminální zápletkou. „Mám rád hodně severské detektivky. Krásně vás vtáhnou do děje,“ usmívá se masér, který má ve své sbírce i několik mistrovských titulů. Ten poslední urval s rakouským Kapfenbergem, předtím pracoval ve Welsu. Rád by se na sever vydal i jako cestovatel. „Navštívil jsem třeba už Švédsko nebo Finsko. Chtěl bych ale na Island. Příroda této země mě fascinuje,“ přiznal masér BK Opava, který má na starosti i dívčí reprezentaci do osmnácti let.

A jak často se dostane domů na Slovensko? „Pandemie všechno komplikuje. Doma jsem byl na Vánoce. Teď, kdybych chtěl, tak musím do karantény,“ podotkl člověk, který se okolo basketbalu točí už sedmadvacet sezon.