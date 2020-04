Aukce se odehrávala pod záštitou charitativního spolku Fotbalový Anděl, který pořádá dražby dresů sportovců z celé republiky, přičemž veškerý výtěžek putuje na pomoc malém Arturovi, který bojuje se spinální svalovou atrofií.

Dres Petra Chalupy byl nakonec vydražen za pět tisíc korun, další pětitisícovku přihodil obránce Slezanu ze svého. Tři tisíce korun přidal další nejmenovaný dárce. Sečteno podtrženo, třináct tisíc korun.

„Byl jsem osloven Janem Holoušem, jestli bych se nechtěl zapojit do dobročinné aukce a zda bych nechtěl věnovat svůj dres. Známe už se spoustu let z fotbalu a jelikož se jednalo o pomoc na dobrou věc, neváhal jsem ani chvilku,“ vysvětluje dlouholetá opora Slezanu Opava.

To, že se nakonec jeho dres vydraží za pět tisíc korun, Chalupa nečekal. „Mile mě to překvapilo. Je to samozřejmě dobře, protože Artur ty peníze potřebuje,“ ví jednatřicetiletý hokejista.

„Jsem navíc rád, že se nám vybranou částkou dohromady podařilo překonat dres Stronatiho z Baníku,“ uzavřel s úsměvem velký fanoušek Slezského FC Opava.