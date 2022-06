Podívejte se: Derby ovládly s přehledem Kobeřice, Háji daly čtyřku

„V Opavě máme spoustu rozdělané práce. Chceme klub posouvat dál. Dvakrát se nám podařilo vyprodat halu, a to se nám zalíbilo, takže máme před sebou další výzvy,“ řekl Petr Czudek, který opavské áčko vede už deset let. „Tým je dlouhou dobu pohromadě, může to vypadat na ponorku. Ale je to všechno o vzájemném respektu,“ podotkl sportovní ředitel a trenér BK Opava, který bude pracovat se stejným realizačním týmem, jako v minulé sezoně.

K hráčským změnám v kádru řekl: „Chceme tým nenásilnou formou okysličit. Nějaká jednání již probíhají.“ Existuje i možnost, že v opavském dresu bude pokračovat americký křídelník Keenan Gumbs. „Máme dohodu s jeho agentem. Pokud budeme hrát poháry, dostane Keenan od nás nabídku,“ zakončil Petr Czudek.