„Už když Dontay do Opavy přišel, tak jsme se s ním bavili, že naši spolupráci může přerušit jen jeho zdravotní stav. Měl problémy s koleny, ale ani on ani my jsme netušili, že to bude tak fatální,“ řekl Deníku sportovní ředitel BK Opava a trenér v jedné osobě Petr Czudek. „Dostal se do fáze, kdy nebyl schopen trénovat, jít do zátěže. Po dohodě s jeho agentem jsme se rozhodli vzájemnou spolupráci ukončit,“ přiblížil šéf sportovního úseku BK Opava.