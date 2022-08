„Když mě kontaktoval David Zach, opavský skaut a asistent trenéra Petra Czudka, hned jsem věděl, že Opava může být pro mě dobrým vstupem do profesionální kariéry,“ řekla úvodem nová opavská akvizice. Když se dozvěděl, že jeho angažmá v Evropě má zelenou, hned začal o svém novém působišti sbírat informace. „Hodně jsem si o Opavě četl. Není to příliš velké, ani malé město. Viděl jsem na sociálních sítích a internetu opavské zápasy. Věřím, že jsem udělal dobře,“ poznamenal Dontay Bassett. Českou ligu mu doporučil i jeho český spoluhráč z americké univerzity Michal Kozák. „Docela dost mi českou ligu i kulturu přiblížil,“ pousmál se čtyřiadvacetiletý pivot.

Dontay Bassett začal s basketbalem poměrně v pozdním věku. „V mládí jsem moc nesportoval. S basketbalem jsem začal celkem pozdě, a to v patnácti, šestnácti letech. Musím přiznat, že jsem byl hodně špatný. Začal jsem na sobě pracovat, hodně jsem dřel. Nakonec to přineslo své ovoce,“ přiblížil opavský basketbalista. V Americe hrál nejvyšší univerzitní ligu. Nejdříve na Floridě a pak oblékal dres týmu Weber State Wildcats, kde se potkal se zmiňovaným Michalem Kozákem a také oporou Nymburka Jerrickem Hardingem.

Do Opavy dorazil se svou přítelkyní. „Je dobré, že je tady se mnou. Nejsem na všechno sám. Jen stále bojujeme s časovým posunem. Takže stále toho hodně naspíme,“ pousmál se. Ve hře byla také varianta, že opavský tým se domluví na dalším pokračování s Keenanem Gumbsem. To se nakonec nestane, loňský opavský objev začne sezonu v Maďarsku. „Bylo by krásné, kdyby Keenan v Opavě opět hrál. Dobře to tady zná, navíc je to krajan, pomohl by mi s aklimatizací,“ přemýšlí nahlas Dontay Bassett.

Byť bojuje s časovým posunem, už stačil vyrazit i do města. „Líbí se mi to, že v Opavě je všechno blízko. Unesený jsem ze zdejší architektury. Takové stavby se v Americe nevidí,“ vychrlil ze sebe.

Angažmá v Evropě mu schválili také rodiče. „Moc se nestává, aby Američan opustil svou zemi. Rodiče mě ale podpořili. Vnímají to jako velkou výzvu,“ řekl.

Že by bral Opavu jako přestupní stanici, tak to zatím nevnímá. „Uvidíme, co přinese nová sezona. Čeká nás hodně zápasů. Chci pomoci hlavně týmu a být pro něj prospěšný. Líbí se mi, jak funguje kabina. Všichni se mi snaží pomáhat a z toho mám dobrý pocit,“ podotkl.

V nejbližších dnech by měla do Opavy dorazit i další část jeho rodiny. „Mám dva pejsky. Jeden malý kříženec, druhý labrador. Už je mi po nich smutno, až dorazí, bude mé angažmá ještě veselejší,“ zakončil Dontay Bassett povídání.