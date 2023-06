/FOTOGALERIE/ Děčínští Válečníci povstali z popela. Postavili se osudu a Opavě ve třetím finálovém duelu uštědřili pořádnou facku. Opavští basketbalisté ještě v prvním poločase sahali po zlatu, druhý jim vůbec nevyšel. Nakonec prohráli 67:89. Devětadvacetiletý křídelník Slezanů Jan Švandrlík věří, že se jeho tým probere a ve čtvrtek na domácí palubovce si dojde pro mistrovskou korunu.

Jan Švandrlík | Foto: Deník/VLP Externista

„V Děčíně jsme dostali slušnou lekci, byla to pořádná facka,“ konstatoval opavský křídelník Jan Švandrlík. V úvodním dějství si přitom jeho tým vytvořil až devítibodový náskok a dalo se říci, že zápas kontroloval. „V první půli to šlo. Ve druhé jsme ale nehráli vůbec dobře. Náš herní koncept se úplně rozsypal. Na druhou stranu je to pouze jeden bod. Musíme se probrat, podívat se, co jsme udělali špatně, a vyhrát doma,“ má jasno plzeňský rodák.

VIDEO: Třetí finále se v Opavě sledovalo na obrazovce

Opava se už v prvním poločase trápila s trestnými hody. S osmačtyřicetiprocentní úspěšností můžete pomýšlet jen těžko na úspěch. „Přišlo mi, že z naší strany to bylo všechno špatné. Když se to začalo sypat, tak pořádně. Dostali jsme obrovskou facku. Musíme se z ní oklepat. Zvednout se a ukázat, že jsme tým, a doma před našimi skvělými fanoušky vyhrát,“ má jasný plán Jan Švandrlík, který si ve třetím duelu zapsal jen jeden bod. „Přitom šestky jsme měli během celého play-off dobré,“ dodal ještě.

Válečníci šli do zápasu v řádně oslabené sestavě. Kvůli zranění zápas pouze z hlediště sledovali Tomáš Pomikálek a AJ Walton. „Je pravda, že soupeři chyběli dva klíčoví hráči. Na sebe to vzali Svoboda a Nichols. My jsme je nedokázali zastavit. V dalším zápase už nesmíme dovolit, aby s námi takto dva hráči cvičili,“ podotkl Jan Švandrlík.

V době, kdy byl Děčín na koni, fauloval Martin Gniadek Petra Máchače. Na palubovce to pořádně jiskřilo, nějaký čas se dokonce nehrálo. „Je pravda, že nějaký čas se nehrálo. Děčín ale z tempa nevypadl, byl v laufu. Naopak my jsme přišli o Marťase. Když se zpětně ohlédnu, tak druhý poločas byl v našem podaní katastrofální,“ poznamenal devětadvacetiletý křídelník.

Ve čtvrtek je na programu čtvrtý zápas. Ten na opavské palubovce začíná v 19.45. „Musíme dobře zregenerovat, nastavit správně hlavy a sezonu ukončit. Věřím, že se nám to povede,“ zakončil Jan Švandrlík.