Od prvních minut to na palubovce pořádně jiskřilo. Opava rychle prohrávala. Nakonec ale ve druhém poločasu vedle o třináct bodů. K vítězství měla strašně blízko, jenomže nezvládla závěrečných pět minut normální hrací doby. V prodloužení sice vedla, nakonec ale prohrála o deset bodů.

„Konečný výsledek je pro nás krutý,“ povzdech Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Zápas jsme si prohráli v posledních pěti minutách čtvrté čtvrtiny, kdy jsme měli velmi dobré pozice ale neskórovali jsme. Ať už to bylo z pod koše, nedávali jsme šestky ani volné trojky. Soupeř to dával, dostal se na koně, kdežto my jsme šli hlavami dolů,“ rozebíral dále utkání Vlček a pokračoval: „Byli jsme unavenější. Z rotace nám vypadl Klečka, který se zranil, Gniadek se vyfalouval. Chyběly nám v závěru síly, vydali jsme hromadu energie na zisk balonu. Hrál se tvrdý agresivní basketbal.“

V kritických chvílích přestaly jít šestky Filipu Zbránkovi. „Má šestky 9/5, to není až tak hrozné. Soupeř měl celkově horší trestné hody, my jsme bohužel přestali dávat v nejhorší možné chvíli. Kdyby se stalo ve druhé, třetí čtvrté čtvrtce, tak se nad tím mávne rukou,“ poznamenal asistent trenéra Petra Czudka.

Portugalcům se podařilo nepustit do hry Mattiase Markussona. „Byli na něj dobře připraveni. Na druhou stranu odvedl tolik tvrdé práce tvrdou práci, z které těžili perimetroví hráči, měli pozice a dávali z toho body,“ řekl ještě Vlček.

Už v sobotu hrají Slezané doma s Děčínem. „Jsem rád, že hrajeme doma. Máme dva dny na regeneraci, tento zápas musíme zvládnout,“ uzavřel.

BK Opava - SL Benfica 89:99 po prodl. (24:22, 54:45, 70:58, 81:81)

Body: Šiřina 23, Kouřil 15, Jurečka 13, Švandrlík 11, Slavík 10, Zbránek 8, Gniadek 5, Markusson 4 - Munnings 22, Gomes 19, Farr 17, Barbosa 15, Broussard 12, Romdhane 10, Spicer 2, Hallmann 2. Rozhodčí: Yilmaz, Gracin, Kardaris. TH: 18/27:7/16. Doskoky: 38:48. Fauly: 24:23. Diváci: 789.