„První poločas nabídl vyrovnaný basketbal, ve kterém byly k vidění pěkné akce,“ začal druhé opavské vystoupení na Federálním poháru hodnotit opavský trenér Petr Czudek. „Na obou stranách bylo ale spoustu chyb. Domácí měli silnou základní pětku, my jsme naopak hráli ve větší rotaci. Měli jsme tak více sil a vyhráli jsme. Na druhou stranu je třeba říci, že naše hra stále není dobrá. V Evropě bychom s ní neuspěli,“ přiznal šéf opavské lavičky. Na dvě minuty naskočil do hry i Radek Farský, který laboruje s poraněnými zády. „Radka šetříme. Chtěl to zkusit, proto nastoupil jen na malý okamžik,“ zakončil Petr Czudek.