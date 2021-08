V pátek čekalo na opavské basketbalisty na memoriálu Adama Wojcíka druhé utkání. Výběr trenéra Petra Czudka se v něm vytáhl. Porazil přední polský tým Zielona Góry 86:77.

Opava vyhrála v Polsku druhý zápas | Foto: Wojciech Cebula.

„V dnešním utkání jsme se daleko lépe vyrovnávali s agresivitou soupeře, i když v prvním poločase tam bylo pár hloupých ztrát a soupeři jsme darovali pár jednoduchých košů. Ve druhé půlce to bylo podstatně lepší. Kluky musím pochválit,“ poznamenal opavský trenér Petr Czudek. „V poslední čtvrtině jsme točili deset hráčů, soupeř osm. Měli jsme více sil a utkání dotáhli do vítězného konce. Je to pro nás cenný skalp a dobrý odrazový můstek do další práce,“ zakončil šéf opavské lavičky.