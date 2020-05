Držte palce! Kurečka se Švandrlíkem jdou dnes do akce

Basketbal se opět hlásí o slovo. Po střelecké soutěži, kterou ovládl opavský Luděk Jurečka je tady nový podnik, a to Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge. Ve hře je 175 000 korun, rovnou stovku bere vítěz. Ve hře je čtyřiadvacet hráčů. Opavské barvy budou háji Matouš Kurečka, Jan Švandrlík a Jakub Slavík. První dva jdou do akce už dnes.

Matouš Kurečka jde dnes do akce | Foto: Petr Widenka