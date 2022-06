Dušane, jste znám tím, že vedle basketbalu je vaším koníčkem i cestování. Které destinace řadíte mezi své nejoblíbenější? Mám dvě oblíbené destinace. Už několikrát jsem byl v Kostarice, kde mám kamaráda. Je to země zaslíbená. Hlavně příroda a fauna mě fascinují. Vedle toho mě okouzlila JAR. Byl jsem v Kapském Městě a na mysu Dobré naděje, na absolutním jihu. Bylo to něco úžasného, protože v JAR se mísí vliv Portugalců, Španělů a Holanďanů s domorodci.

Jaké jsou programy vašich výletů?

V Kostarice kamarád vždy najme auto a projíždíme celou zemi. Kostarika není moc velká. V JAR to byl zájezd, program byl daný. Byli jsme tam s manželkou asi deset dnů. V Americe jsme pro změnu měli čtyřicetidenní poznávací zájezd.

Manželka vám vždy dělá doprovod?

Všechny výlety dělám s manželkou. Jakmile se pak narodili vnuci, dělali nám společnost oni. Když bylo Jonášovi rok a půl, byl poprvé s námi v Chorvatsku. Od té doby jezdí s námi každý rok. Naposledy jsme byli před covidem v Thajsku. To platí i o mladším Kryštofovi. Oba prakticky s námi projezdili celý svět. Tedy kromě Japonska a Jižní Ameriky.

Kde jste všude byl?

Máme procestovaných asi osmdesát zemí. Je toho opravdu hodně.

Byla nějaká země, která se vám vůbec nelíbila nebo vás vyloženě zklamala?

Ani ne. Protože když jsme někam vyrazili, tak jsme si něco o dané destinaci načetli. Takže nikam jsme nejeli naslepo. Všude, kde jsme byli, bylo krásně. Kromě dovolených jsem měl možnost ještě hodně cestovat s basketem. Tam byla i místa, kde bych dobrovolně nejel. Mám na mysli Moskvu, nebo některá města v Litvě či Lotyšsku. To byla hrůza a děs. Byla to otřesná místa.

Co máte nyní v plánu?

Chceme se ještě jednou vypravit do Kostariky. Chtěli jsme letos, ale momentálně jsou ceny letenek šílené a v podstatě na celém světě je na letištích strašný chaos. Nelítají spoje, neodbavují se kufry. Proto se letos vydáme na nějaký last moment v Evropě.

Jak to máte u moře? Vydržíte týden ležet na pláži, nebo ne?

(usměje se) V současné době potřebuji už jen ležet, protože chození mi dělá problém. Jinak jsme ale bývali maximálně tři dny na jednom místě. Pronajali jsme si auto, ať už to byla třeba Mallorca, Menorca, Madeira nebo Sicílie a snažili jsme toho co nejvíce projet.

Které jídlo vás nejvíce zaujalo?

Asi nejvíce nám chutnalo v Thajsku a potom v Kostarice, tam jsou kolumbijské restaurace, kde dělají úžasné steaky, to je opravdu gurmánský zážitek. Naopak nejhroznější jídla jsou v Americe.

A co říkají vaši vnuci, že mají tak akčního dědečka?

Teď mi to vracejí. Když potřebuji posekat třeba trávu před barákem nebo na chatě, tak neprotestují. Uvědomují si, že se s námi mají dobře, tak nám to tak vracejí.

A jak to máte s Českou republikou?

Mně osobně se nejvíce líbí Praha a Jeseníky. Z měst po Praze ještě Brno a Hradec Králové. V těchto městech se nemám šanci ztratit, znám je jako své boty. Musím ale přiznat, že detailně jsem toho viděl více v cizině, než v Česku.