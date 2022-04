Opava začala skvěle, tři čtvrtiny se hrálo pod její taktovkou a vypadalo to, že první výhra bude na světě. Ale nebyla. Pražanům se rozstřílel West a náskok domácích se ztenčil na šest bodů. Navíc do té doby skvěle hrající Markusson byl vyloučen. „West začal trefovat šílené trojky, naopak my jsme se začali v této pasáži těžko prosazovat,“ hodnotil utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Nepomohlo nám ani vyloučení Markussona. Ale pětka, která šla na hřiště svou roli zvládla skvěle,“ podotkl Vlček. „Závěr jsme zvládli i díky divákům, kteří byli fantastičtí,“ vyzdvihl atmosféru v hale. V době, kdy se Sovy začaly nadechovat, pomohl Opavě pěti body v řadě Filip Zbránek.