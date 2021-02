/FOTO, VIDEO/ Jednadvacáté kolo basketbalové Kooperativy NBL servírovalo derby, ve kterém vyzvala Opava ostravskou Novou huť. Svěřenci trenéra Petra Czudka splnili roli favorita a vyhráli 89:78. Nicméně předvedenou hrou vůbec nenadchli.

Opava splnila roli favorita. Foto: Ondřej Ludvík | Foto: Deník / VLP Externista

Začátek se druhému celku soutěže vůbec nepovedl. Brzy prohrávali 0:9. „Nejen, že jsme prohrávali 0:9, ale také náš přístup byl hrozný. Soupeř měl hned z prvního útoku čtyři útočné doskoky, a to je špatně,“ zlobil se jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. Opava šla do vedení až po trojce Jurečky, a to v samotném závěru úvodní desetiminutovky. „Vypadalo to, že někdy snad zapneme a zápas vyhrajeme. Naštěstí kluci z lavičky to tak nenechali a hru zvedli,“ podotkl asistent Petra Czudka.