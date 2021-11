Bylo na něm vidět, jak zápas užívá. „Atmosféra v hale byla fantastická. Bylo to, jako play off, tyhle zápasy miluji,“ rozplýval se po utkání Filip Zbránek.

Filipe, Opava porazila Nymburk, takže krásný večer…

Super, je to paráda, fanoušci byli skvělí. Nejvyšší návštěva sezony. Připomínalo mi to žluté peklo, už se těším na play off.

Vám se hned v úvodu podařilo Nymburk zaskočit. Brzy jste měli dvouciferný náskok…

Řekli jsme si, že bychom se už mohli posunout někam dál. Hrajeme evropské poháry, jsme bohatší o další zkušenosti. Každý zápas v Evropě vám toho dá strašně moc. Posouvá to dál celý tým. Máme Mattyho, s kterým jsme více a více sehranější. S Nymburkem můžeme hrát, v sobotu jsme si to dokázali. Naše výhra se nerodila úplně lehce, hlavně v závěru, ale zvládli jsme to.

Ve čtvrté čtvrtině jste vedli o deset bodů, jenomže přišly nějaké neproměněné šestky a Nymburk vyrovnal…

Nymburk má svou kvalitu a nic vám nenechá zadarmo. Není to tým, který když prohrává o deset bodů, tak něco vzdává.

Jaké byly pokyny trenéra při posledním time?

Měli jsme jednoznačný úkol, ubránit naše vedení.

Letos v Nymburku jste taky skvěle rozehráli zápas, nakonec jste ho v prodloužení ztratili. Ten sobotní měl obdobný scénář. Nehonily se vám v hlavně myšlenky, že by se mohla historie opakovat?

Vypadalo to hodně podobně. Ale důležité bylo, že Martin Gniadek proměnil obě šestky. Osobně jsem věřil, že to ubráníme.

Dát Nymburku stovku, to se taky hned tak nevidí…

S tím souhlasím, to se hned tak nepoštěstí. Ale na druhou stranu jsme taky stovku dostali. Bylo to hodně útočný basketbal. I když se podíváte na tabuli. Šiřa, Palyza, Harding, všichni po třiceti. To jsou vše extrémní výkony.

Lukáš Palyza měl výbornou střeleckou formu, na co sáhl, to trefil…

On je střelec, osobě to ví. Už jak hrál za Olomoucko, tak mu to u nás padalo. Naše hala mu vyhovuje.

Dá se říci, že máte dva evropské skalpy. Ve středu Den Bosch, nyní Nymburk, teď ještě vyhrát v Lisabonu a máte hattrick…

(usměje se). To by bylo nádherné.

Jak vidíte středeční duel na Benfice?

Určitě tam nejedeme prohrát. Lisabon má své kvality, doma jsme s nim padli v prodloužení, teď mu to budeme chtít vrátit.