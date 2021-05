Během celé semifinálové série vás trápil poraněný kotník. Čtvrtý zápas v Kolíně jste dokonce vynechal. Nicméně do páté bitvy jste nastoupil. Bylo to hodně o morálu?

Při rozcvičce mě to hodně bolelo. Na to se ale nebudu vymlouvat. Chtěl jsem moc hrát. Nadopoval jsem se prášky a šel do toho s tím, že ať se stane co se stane, tak na palubovce odevzdám všechno, což si myslím, že jsem udělal. V euforii a adrenalinu člověk bolest tolik necítí. Očekávám, že mě to sestřelí na druhý den. Ale to už je jedno, jsme ve finále. Mám ohromnou radost.

Kolín rychle vedl 5:0, vy jste jeho nástup přibrzdil důležitou trojkou…

Je jedno, kdo se trefí, zda já nebo kdokoliv jiný. Jsme tým, dobrá parta. I kdyby se trefil někdo z lavičky, tak to ostatní zvedne.

Byli jste moc dole před pátým zápasem? Mám na mysli psychicky? Přece jenom Kolín vás dvakrát lehce smáznul…

Osobně jsem to tak nebral. Nervozita ale před zápasem vždycky je. Jakmile vlezete na palubovku, spadne z vás. Nejsem osobně bodový hráč, pro mě je důležité, abych dobře bránil a předvedl, co nejvíce fyzické hry.

Ve kterém momentu se podle vás pátý zápas zlomil ve prospěch Opavy?

Naší agresivitou, chodili jsme za každým balonem. Třeba Honza Švandrlík se třikrát hodil na zem. To byly momenty, které nás krůček po krůčku zvedaly. Byla to jen podle mě otázka času, kdy se ještě více chytneme a odskočíme na větší bodový rozdíl. Samozřejmě, že vstup do čtvrté čtvrtiny nebyl úplně ukázkový. Nakonec to ale dopadlo dobře.

Kolín hrál už v závěru vabank. Pomohly mu střely z dálky…

Neměli co ztratit, byl to poslední zápas. Klobouk dolů před Adamem Čížem, který to tam sázel. I když některé trojky byly úplně bez obrany, za to jsem některé kluky seřval, což bych asi neměl dělat.

S Opavou si zahrajete druhé finále. Do kterého byla nejtrnitější cesta?

Pro mě tady tahle série s Kolínem. Samozřejmě, že je to čerstvé. Hrálo se na pět zápasů, bylo to náročné.

Jak se vám hrálo v atmosféře, kterou dokázalo i necelých tři sta diváků vytvořit skvělou?

Klobouk dolů před nimi, že si našli čas, museli dříve skončit v práci. Doufám, že si to užili jako my.

Jak vidíte finále s mistrovským Nymburkem? A věřil jste, že i bez hráčů, jako jsou Bujnoch a Dragoun, budete mít takhle úspěšnou sezonu?

Hodně pomohlo, že se Kuba Slavík do toho hodně dobře dostal. Právem si zasloužil ocenění pro nejlepší zlepšení sezony. On tu díru po odchodech zalepil. A k tomu Nymburku? Nemáme co ztratit, můžeme hrát uvolněně a rozhodně neprodáme kůži lacino.

Vy osobně jste s Opavou prodloužil smlouvu o dva roky. Nekoketoval jste třeba s myšlenkou vrátit se do rodné Ostravy?

Nikde jsem se neptal, ani jsem nepouštěl do éteru, že chci změnu. Říká se, že jsme dobrá parta a je to tak. Basketbal je týmovým sportem a my to dokazujeme, proto jsme úspěšní. V kabině je ten správný, vítězný duch. Opava není klubem, která přivede tři, čtyři dobré cizince, a na těch to staví.