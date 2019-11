Filipe, Opava si připsala jedenáctou výhru v sezoně, ta se ale nerodila lehce. Co podle vás v Prostějově rozhodlo?

První poločas byl z naší strany hrozný, moc nám to nešlo. Vyšla nám třetí čtvrtina. Vyhrál nakonec šťastnější. Tím, že se vezeme na vítězné vlně, byli jsme sebevědomější. Kuba Šiřina dal v závěru těžkou trojku, která domácí definitivně poslala do kolen.

Dá se říci, že to byl souboj Kuby Šiřiny a Radovana Kouřila?

To bych neřekl. Kuřka hrál to svoje, v prvním poločase měl už šest asistencí. Otázkou je, kdyby měl k sobě Douglase, jak by to vypadalo, asi bychom měli větší problém. Josipovic měl poměrně brzy potíže s fauly. Šířu není třeba komentovat. Hraje v top formě, s lehkostí.

Vy osobně také hrajete povedenou sezonu, a to vás brzdila zranění…

(usměje se). Nejsem žádný skórer, jsem v týmu na černou práci. Dávám si svých osm bodů na zápas. Daří se celému týmu a to je důležité.

Jedenáct vítězství ze dvanácti zápasů je famózní bilance, takovou jste asi ani sami neočekávali…

To je pravda. Před sezonou jsem nečekal, že nám to tak pojede, ale když jsem viděl kluky hrát, když jsem byl zraněný, věřil jsem, že to půjde. Náš herní projev vypadá dobře. Ale nesmíme v žádném případě usnout na vavřínech, je třeba dál tvrdě pracovat a mít pokoru.

Na Opavu začali chodit i diváci. Už dvakrát byla pokořena tisícovka diváků…

Myslím si, že svou roli sehrálo i snížení vstupného. Nám se daří, lidi to zajímá. Už se těšíme na domácí zápas s Nymburkem. Nyní máme pauzu, doléčíme šrámy. Věřím, že dál pojedeme na vítězné vlně, navíc už i s Radimem Klečkou.