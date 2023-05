Filipe, jedete do Nymburku k pátému semifinálovému utkání. Vedete 3:1 na zápasy. Před startem série by byl tento stav brán jako ze žánru sci-fi… To je určitě pravda. My jsme věděli, že Nymburk není to, co býval. Šlo to vidět i z jejich série proti USK Praha, kdy dvakrát prohrál. Rozhodně jsme ale nečekali, že povedeme 3:1.

Od postupu do finále vás dělí jedno vítězství. Udělat poslední krok je ale vždy nejtěžší. Nymburk to určitě nezabalí, byť po pondělní porážce v Opavě vypadali jeho hráči hodně rezignovaně…

Nymburk to určitě nevzdá. A to, že soupeř vypadal v pondělí rezignovaně, to se někdy stane. Říká se, že lepší je prohrát o třicet, než o bod. Nevyšlo jim vůbec nic, nám naopak všechno. Do Nymburku nejedeme s žádným přehnaným respektem, jedeme si pro postupové vítězství.

Co lze očekávat od čtvrtečního duelu? Jak bude podle vás vypadat?

Musíme si hlavně dát pozor na vstup do utkání. Nymburk bude chtít hned rozhodnout. Je třeba abychom byli od prvních vteřin plně koncentrovaní a ne tak, jako v prvním utkání série. Tím, že už budeme hrát s Nymburkem páté utkání, máme natolik dost zkušený tým, abychom si to pohlídali.

Jak vy osobně zatím letošní play-off hodnotíte? Po dlouhé době jste nešli do vyřazovacích bojů jako favorit…

Celá základní část nebyla z naší strany vůbec povedená. Naši kvalitu jsme sice prokázali až v play-off, ale přišlo to v pravý čas. Tím, jak to hrajeme, tím jak se nám daří, tím, že jsme vyřadili Brno, jenom potvrzujeme, že náš tým má svou sílu. V současné době už si na základní část nikdo nevzpomene, je to minulost.

Ve všech pádech se skloňuje fantastická atmosféra v opavské hale…

Souhlasím. Jedním slovem perfektní. Když vás povzbuzují tři tisíce lidí, je to to nejlepší, co se dá v českém basketbalu zažít.

Jedním z faktorů play-off v podání Opavy byla vaše trojka, kterou jste dvě vteřiny před koncem rozhodl druhé utkání v Brně…

To si úplně nemyslím, i když šlo o důležité vítězství. Klíčové bylo hned první utkání v Brně. Do něj jsme vletěli s ohromnou energií. Ukázali jsme si, že tak umíme a musíme hrát. Je pravdou, že ta trojka byla na vítězství, jeli jsme z Brna za stavu 2:0 pro nás, což se vám pak hraje o hodně lépe… Když se zpětně ohlédnu, tak nás vystřelil poslední zápas předkola se Slavií, kdy jsme vyhráli vysokým rozdílem.

Když se na dosavadní tažení Opavy vyřazovacími boji podíváme srovnávací optikou, tak je docela podobné tomu Třince v hokejové extralize…

Abych pravdu řekl, hokej jsem úplně nesledoval. Vím, že Třinec šel do play-off taky z předkola, tak jako mi letos. Taky mají zkušený tým, který zvládá výborně vypjaté zápasy, takže přirovnání by se nabízelo. Oni však titul získali, my ještě konec nemáme. Pořád nejsme ani ve finále. Čeká nás ještě dlouhá cesta a plno práce.