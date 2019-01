Trápení opavských basketbalistů se protahuje. V sobotu Slezané prohráli s Děčínem 61:77. Vzhledem k marodce hráli v úzké rotaci.

„Bráníme dobře, horší je to v útoku. Vyhrajeme doskoky, ale to nestačí. Musíme se chytit střelecky,“ poznamenal autor devíti opavských bodů Filip Zbránek.

Filipe, co se děje s Opavou, po Brně jste prohráli doma s Děčínem…

Těžko říci. Nechci to svádět na únavu, v obraně nám to jde. Jsme impotentní v útoku, dát jen jednašedesát bodů na domácí palubovce, to jsem nezažil. Bojujeme s úzkou rotací.

Proč vám to přestalo padat?

Může to být únavou, může to být tím, že na nás spadla deka, že se trápíme v útoku. Potom člověk nad tím začne přemýšlet, nepadá a táhne se to od jednoho hráče ke druhému. Momentálně není mezi námi hráč, který by zvedl prapor. Proti Olomoucku to byl Radim Klečka, pak ale onemocněl.

Po zápase s Olomouckem to vypadalo, že se zvedáte…

Vypadalo, pak přišly Benátky. Zranili jsme nám Honza Švandrlík s Martinem Gniadkem, Radovan Kouřil také není úplně fit. Říká se, že když máte úzkou rotaci, hrajete uvolněně, bohužel to není náš případ. Jsme pod ní už delší dobu.

Je současný stav daní za účast v Lize mistrů?

To bych zhodnotil až po sezoně. Je to pro nás něco neznámého, ale s tím jsme do toho šli.

Jak vy osobně regenerujete, abyste se dostal do pohody?

Chodím k fyzioterapeutce. Většinou odpočíváme doma. Osobně se nejlépe zregeneruji ve společnosti přítelkyně.

Dají se najít na sobotním zápase nějaká pozitiva?

Naskočil do hry mladý Matouš Kurečka, i když lepší by bylo, kdyby šel na palubovku za opačného stavu. Pro něj jenom dobře.

Ve středu máte Holon, to bude jízda…

To bude, musíme co nejlépe bránit.