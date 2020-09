Filipe, asi ani sami jste nečekali, že utkání bude mít tak jasný průběh? Svitavy jsou jedním z velkých aspirantů na finále…

Určitě ne. Měli jsme famózní vstup do zápasu, a tam se to doslova rozhodlo. Čekal jsem, že Svitavy přitlačí v obraně, ale nebyly schopny. Přišlo mi, že to nebyly Svitavy, s kterými jsme hráli v přípravě. Tým, který předvádí strojový, silový basket, u nás byl ale hrozný, bez energie.

Trenér Petr Czudek po turnaji ve Spišské Nové Vsi hovořil o tom, že vaší hře toho ještě docela dost chybí. Jenomže uběhl týden a Opava jede, vyhrála v Ústí nad Labem, nyní doma smázla Svitavy…

Liga je něco jiného než příprava. Nyní jsme už přepnuli do našeho režimu. Rozhoduje také to, jak nastoupí kluci z lavičky. Jsou to mladí hráči, pokud se chytí a my jim ukážeme cestu, jak máme hrát, jak máme bránit, tak oni do toho vpadnou. Musí to dodržovat úplně stejně, jako první pětka. Chtělo by to od nich ale ještě více energie.

První čtvrtinu jste zvládli, ve druhé začaly Svitavy náskok mírně umazávat, nicméně jak se ukázalo, šlo jen o chvilkovou záležitost…

Myslím si, že Svitavy nebudou chtít dostávat o dvacet, o třicet bodl. Byla jen otázka, kdy jejich nápor přijde, a zda ho ustojíme. Nám se ho ustát podařilo a zápas byl náš.

Promítlo se do vaší psychiky vítězství v Ústí nad Labem, mám na mysli, výborně zvládnutý závěr?

Udělali jsme v prvním poločase pár chyb, kdy jsme mohli jít na plus třináct, Ústí by se položilo dříve. Nevadí, urvali jsme to v posledních vteřinách. Pro nás důležité vítězství. Dlouhodobě máme problémy se zápasy po dalekých cestách.

Vám osobně se dařilo, dal jste Svitavám jednadvacet bodů…

Cítil jsem se dobře. Ale sezona bude dlouhá, kéž by mi to i nám vydrželo co nejdéle.

Opavu stejně jako loni táhne Kuba Šiřina…

Kuba je lídr, o něm se to ví. Jsme rádi, že ho máme.

Už v sobotu vás čeká zápas v Kolíně…

Měli ve středu pauzu, ale my se soustředíme sami na sebe. Do Kolína jedeme vyhrát.