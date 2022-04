„Když to shrnu jednou větou, tak rozhodl týmový výkon,“ usmíval se po utkání opavský hrdina. „Oba zápasy v Praze jsme zvládli výborně. Dostali jsme se do pohody a věřím, že v pondělí rozhodneme o postupu do semifinále,“ má jasno jednatřicetiletý rodák z Ostravy.

Do pátečního duelu nenaskočil v domácím dresu Mangas. „Mangas je pro USK klíčový. Ale měli ještě Westa, avšak bylo jasné, že nevydrží celé utkání v tempu. Nějaké body dal, ale myslím si, že ve druhém poločase už tolik vidět nebyl. Doplatil na to, že neměl vedle sebe Mangase,“ vypozoroval Filip Zbránek.

Opava už mohla v pátek slavit postup, nebýt velikonočního výpadku na domácí palubovce. „Pondělní utkání nám nevyšlo. Vypadli jsme z koncentrace, podle mě jsme to nezvládli v hlavách,“ poznamenal autor dvaadvaceti pátečních bodů.

Slezané se museli v hlavním městě obejít bez svého kapitána Jakuba Šiřiny. „Tak chyběl nám už Radim Klečka. Je to velká ztráta, ale musíme se s tím poprat. Je to play off, a to se hraje na krev,“ podotkl Filip Zbránek.

On sám šel do zápasu se sebezapřením. „Mám dlouhodobě problémy s kyčlí, ale jak se říká, je to play off a v něm se musí přes bolest. Osobně mám tuto fázi sezony hodně rád. Řeknu to možná blbě, ale mi až nyní začíná pořádně sezona,“ pousmál se.

Bylo vidět, že na palubovce to místy jiskřilo. „Soupeř má mladý tým, agresivita je v play off daleko větší, ale patří to k tomu. Emoce jsou součástí sportu,“ zvedl prst Zbránek.

V pondělí se hraje znovu v Opavě. „Povinnost nám velí rozhodnout. Věřím, že přijde zase hodně lidí a pomohou nám. Musíme hrát opět týmově, máme zkušené mužstvo, které to musí zvládnout,“ řekl Zbránek a dodal: „Chtěl bych pochválit i opavské fanoušky, kteří za námi přijeli do Prahy. Byli skvělí, oceňuji i to, že si v pátek našli čas a dorazili za námi.“ Pondělí pátý zápas má na opavské palubovce začátek v 18 hodin.