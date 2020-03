Loni mu byl zlomen jařmový oblouk. Letos v Plzni dostal v semifinálovém duelu s pražským USK loktem do obličeje. Výsledek? Zlomená dolní čelist a zlomená lícní kost na levé tváři.

„Final 4 Českého poháru mi asi není souzeno. Stejně jako loni jsem to i letos odnesl bolestivým zraněním,“ krčí rameny šestatřicetiletý křídelník. „Jsem rád, že se to alespoň obešlo bez chirurgického zákroku. Léčí se to ale klidem, takže pomalu,“ svěřuje se Luděk Jurečka.

Trojkový specialista se už těší, až znovu bude moci naskočit do hry. Doma je jako na trní. Nejraději by už spoluhráčům pomohl. „Již pracuji na fyzičce, příští týden se chci zapojit do tréninku s kontaktem a naskočit konečně do zápasu,“ nastiňuje své nejbližší plány.

O tom, že by pohár ze svého programu vynechal, Luděk Jurečka nepřemýšlí. „Je to otázka, ale pokud se probojujeme do závěrečného Final 4, půjdu do něj nejspíš jen s helmou,“ říká rázně.

Ochrannou přilbu bude používat i v nejbližších dnech. „Bez helmy to zatím nepůjde. Budu si ji půjčovat opět v Novém Jičíně,“ prozradil.

Jeho Opava je zatím v tabulce na druhém místě, její poslední výsledky ale připomínají houpačku. „Je to tak, ale pořád je to z naší strany povedená sezona. Ono je lepší prohrát o třicet v Pardubicích, než pětkrát v řadě o pět bodů,“ pokračuje v povídání Luděk Jurečka.

DOBRÁ STŘELA Z DÁLKY

Osobně prožívá hodně povedený ročník. Vládne trojkovým střelcům, na palubovce patří k tahounům svého mužstva.

„Asi platí to, že se říká, že člověk zraje jako víno. Ale vážně, v Opavě se cítím výborně. Je tady skvělá kabina, výborný trenér, vynikající fanoušci,“ vyjmenovává pozitiva.

Ke své trojkové úspěšnosti doplňuje: „Vždy jsem měl svou hru postavenou na dobré střele z dálky. Doufám, že mi to vydrží i do dalších zápasů.“

Luděk Jurečka kroutí v Opavě už pátou sezonu a na konec kariéry v pouhých šestatřiceti letech ještě nepomýšlí.

„Abych pravdu řekl, v poslední době si každý rok říkám, že ještě jednu sezonu přidám. A pak další. A zase jednu. Teď mám v hlavě úspěch s Opavou, který bych rád udělal. A k tomu konci? Na něj nemyslím,“ uzavřel své povídání opavský tahoun Luděk Jurečka.