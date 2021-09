Opavákům se dařilo především v žákovských kategoriích: Závod žáků D, na 500 m, vyhrála Emílie Padrtová. Závod žáků C, na 1450 ovlládli Mia Štichauerová a Mikuláš Moninec. Závod žáků B, na 2900 m se stal kořistí Emy Tomanové. Dopolední blok byl zakončen závody žáků a Kadetů na 4350 m.

Pohárový půlmaraton, který byl zároveň závodem o Pohár primátora města Opavy, opanovala pěti násobná medailistka z letošního ME Kateřina Kainová a v mužské kategorii Prokop Stodola, který jednadvaceti kilometrovou trať proletěl průměrnou rychlostí přes 38 km/h. Oba bruslaři závodní za KSBM Praha.

Na již tradičním 1450m dlouhém okruhu, který měl start a cíl na Žižkové ulici u skateparku a projížděl také Městskými sady a přilehlými komunikace startovalo přes 250 bruslařů, kteří tak zakončili závodní sezónu na silničních okruzích. „Poté, co jsme v Opavě měli loni podnik Mistrovství České republiky, se bruslaři do slezské metropole vrátili znovu ve velkém počtu, což nás těší,“ začal s ohlédnutím za závody předseda opavského oddílu Jan Krejčíř. „Letošní sezóna je opět poznamenána mnoha zrušenými závody především z jarní části. Ale náš cíl byl jasný, uspořádat závody v Opavě, která je stále vnímána jako Mekka českého bruslení,“ řekl ještě ředitel závodu a předseda největšího oddílu v ČR, opavského LUIGINA.

/FOTOGALERIE/ Park v opavských Městských sadech zaplnili bruslaři. Na programu bylo totiž finále Českého inline poháru, a to s mezinárodní účastí. Divákům se představili sportovci ze čtyř zemí. Pořadatelem podniku byl největší oddíl v České republice LUGINO Opava. Své role se zhostil tradičně na jedničku.

