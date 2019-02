Hned po sobotní porážce od Slovanu Havířov, zajížděli opavští florbalisté v neděli do Havířova, kde se utkali se suverénem Národní ligy Torpedem.

V polovině páté minuty ukázal přehled exreprezentant Kožušník a otevřel skóre. Za dvacet vteřin trefil opavský Gebauer pod víko – 1:1. Po tři čtvrtě minuty prostředního dějství se už P.E.M.A. ujala vedení, zásluhou Dzierži.

Až po polovině duelu přišel další Kožušníkův moment 2:2. A za další dvě minuty stejný hráč završil čistý hattrick 3:2. Dvě minuty po Kožušníkovi se dostal do šance opavský Dzierža a nadvakrát srovnal skóre. Když pak havířovskou tutovku vychytal Martínek, šlo se do kabin za nerozhodného stavu.

„Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá čtvrtý gól. Bohužel to byli domácí," krčil rameny trenér Opavy. „Mohli jsme pak několikrát vyrovnat. Nakonec jsme otevřeli hru ve snaze zápas ještě urvat, ale Havířov je natolik zkušený tým, že nás potrestal," říkal Robert Segeťa.

Torpedo se v posledních dvou minutách trefilo ještě třikrát. „Je to pořád dokola. V obraně hrajeme dobře, ale vpředu spálíme, co se dá,," povzdechl Segeťa a dodal: „Bohužel útok, který by měl svou produktivitou táhnout tým, dostal dneska čtyři góly."

Opava klesla na sedmé místo. „V začátku sezony jsme měli více štěstí, vyhrávali jsme o gól, teď je to naopak. Bojujem o osmé místo," doplnil Segeťa.

Florbal Torpedo Havířov – SK P.E.M.A. Opava 7:3 (1:1, 2:2, 4:0)

Branky Opavy: 5. Gebauer (Vojtěch Kocur), 21. Dzierža (Vojtěch Kocur), 37. Dzierža (Gebauer)

Opava: Martínek – Jakub Kocur, Kučera, Rychlý, Balnar, Both – Dzierža, Vojtěch Kocur, Gebauer – Klimscha, Boželník, Sova – Halámek, Vojtěch Repček. Trenér: Robert Segeťa