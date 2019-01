/POZVÁNKA/ Florbalistům S.K. P.E.M.A. Opava se v poslední době nedaří tak, jak by si představovali. Hlavně v koncovce se dost trápí. To se projevilo také v posledním utkání, kdy podlehli ve Žďáru nad Sázavou 2:3, i když byli herně lepší.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

„Pořád se učíme systém, to se nedá naučit za půl roku, musí si to teprve sednout," řekl opavský útočník Marek Dzierža a pokračoval: „Hodně se soustředíme na bránění, dodržování systému, což se nám daří. Bohužel pak jakoby nám chyběla energie právě v koncové fázi. Navíc mi přijde, že jsme před brankou soupeře dost zbrklí, roztěkaní."

V sobotu přijede do Opavy poslední tým tabulky, Paskov Saurians. Tohoto protivníka na jeho půdě Opavané doslova rozstříleli. „Paskov v minulém kole poprvé vyhrál, tak si myslím, že je to trochu nakoplo. Takže jednoduché to rozhodně nebude," varoval před podceněním střelec Opavy s číslem devět a hned přidal i silné stránky soupeře:

„Myslím, že to bude zápas, který bude hodně bolet. Paskov hraje dost do těla, jsou silní v osobních soubojích, hlavně u mantinelů. Bude důležité, abychom tyhle souboje vyhrávali."

Každopádně je Marku Dzieržovi jasné, co by mohlo na Paskov, kde on sám před lety hostoval, platit. „Musíme zapnout hned od prvních vteřin na plné obrátky, a pokud možno vstřelit co nejdříve dva tři góly. A tím získat klid na hokejky a jistotu," uváděl Dzierža a ještě dodal: „Pokud se to nepodaří, bude to o těch soubojích, jak jsem říkal."

Opavský celek trápí docela rozsáhlá marodka, další hráči jsou zase mimo kvůli pracovním povinnostem. Právě kvůli tomu hráli Opavští ve Žďáru jen na dvě pětice.

„Doufám, že se už někteří kluci vrátí. Hodně chyběli Kubové v obraně, Kučera na střelu a Kocur svou tvrdostí. Zrovna u nich mám obavu, že je zranění ještě ne hřiště nepustí," mračil se Marek Dzierža nad nelehkou situací.

Otazník visí také nad tradičním článkem úderné řady Karlem Boželníkem. „Ve Žďáru nám vlastně chyběla celá lajna. Co si budeme povídat, na tři pětky se hraje daleko lépe," ujistil útočník Opavy.

Přes to všechno jsou tři body pro Opavu povinností. „Oproti tomu, co jsme chtěli, jsme čtyři body minus, takže s Paskovem si nemůžeme ztrátu dovolit. Nic jiného než tři body si nepřipouštíme, ale budeme o ně muset tvrdě bojovat," uzavřel Marek Dzierža.