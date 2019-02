/ROZHOVOR/ Je nejlepší florbalistkou v České republice, přesto stále zůstává neuvěřitelně skromná. Hana Sládečková začínala florbalem v opavské P.E.M.Ě., šest sezon válela extraligu ve Vítkovicích a stala se klíčovou hráčkou reprezentace.

Hana Sládečková, jedna z velkých opor Vítkovic a reprezentace. | Foto: Vlaďka Zoubková

Teď na ni čeká nová výzva. V nové sezoně bude nastupovat za elitní finský celek SB-Pro. Právě o svém povedeném roce, o reprezentaci, o finském angažmá a o florbale vůbec se rozpovídala v rozhovoru pro Deník.

Letošní sezona patří mezi ty povedené. S Vítkovicemi jste získala „kompletní sbírku" medailí. Zlato v Poháru České pojišťovny, stříbro v Poháru mistrů a bronz v extralize. Čeho si ceníte nejvíce?

To je jednoduché, určitě stříbra z Poháru mistrů, to se totiž ještě žádnému českému týmu nepodařilo. Je to obrovský úspěch. I když v některých utkáních jsme někdy měli více štěstí než rozumu, ale výsledek se počítá.

V Poháru mistrů jste měli možnost srovnat kvalitu ženského klubového florbalu ve Švédsku, Finsku, Švýcarsku i u nás. Jaká byla ta konfrontace?

Samozřejmě z toho pořád nejlépe vycházejí Švédky. Ty holky jsou pořád jinde technicky, jsou rychlejší. A hlavně celý tým je vyrovnaný, nemají tam silnější a slabší hráčky. U nás jsou mnohem větší rozdíly.

Český florbal má pořád nejblíže ke švýcarskému?

Asi ano. Ale už se dokážeme přiblížit i Finkám. Nejenom co jsme viděli na tom Poháru mistrů, ale i s reprezentací jsme s nimi dokázaly hrát docela vyrovnané zápasy. I když pořád to byla příprava, myslím, že neměly úplně nejsilnější tým. Pořád za nimi pokulháváme třeba v taktické přípravě.

Že jsou na tom Švédky lépe technicky a fyzicky, je to hlavně o tréninku?

Kromě toho, že jsou všecky výborně stavěné, tak hodně dbají právě na fyzickou přípravu. Je fakt, že i u nás se tohle začíná trochu zlepšovat, ale pořád máme co dohánět.

Druhým vrcholem sezony byl Český pohár. Pro vás to bylo asi specifické v tom, že se finále hrálo v Opavě…

Šla jsem do známého prostředí. Přijela jsem domů, navíc to celé organizovala P.E.M.A. Opava, kde pořád skoro všecky znám. Navíc do haly přišlo spoustu známých, kamarádů a taky rodina. Už proto jsem se na to strašně moc těšila. A navíc jsme vyhrály, ještě k tomu v prodloužení, takže to byla paráda.

Ale v porovnání se Superfinále extraligy je pohár pořád trochu na druhé koleji, že?

To určitě, my ho vlastně s Vítkovicemi ani každý rok nehrajeme. Nikdy se nám předtím nepodařilo vyhrát, až letos. A právě velkou motivací bylo, že se finále hrálo v Opavě.

V extralize to byl po mistrovské sezoně „jen" bronz. Co chybělo k postupu do Superfinále? Většina florbalové veřejnosti počítala s vaší účastí ve finále…

Ale taky se čekalo, že naše semifinálová série s Chodovem bude hodně vyrovnaná a nejspíše se bude rozhodovat v sedmém zápase, no a potvrdilo se to. Myslím, že tým na to, abychom vyhrály, jsme určitě měly. Myslela jsem si, že kdo vyhraje tohle semifinále, tak bude mistrem i v Superfinále. To se taky potvrdilo.

V sedmém zápase jsme vedli 3:1 a na konci nezvládly. Soupeř byl na nás podle lépe takticky připravený, taky jsme je možná trochu podcenily. Z tohohle pohledu si Chodov Superfinále zasloužil.

I když titul nebyl, tak pro vás to byla individuálně hodně povedená sezona, že?

Asi nejpovedenější, nezažila jsem lepší sezonu. Bylo to i tím, že jsme hrály ve Vítkovicích trochu jinak poskládané, než předtím. Předtím jsme byly zvyklí hrát na tři stejně silné, vyvážné pětky. Teď nás nechal trenér hrát s holkami, se kterými jsme si hodně rozuměly.

Ať tam byly Doly (Denisa Ratajová) nebo Deny Ferenčíková nebo Klepy (Katarína Klapitová), tak nám to klapalo celou sezonu. To jsou všechno hodně kvalitní hráčky, takže se to muselo projevit. Jsem ráda, že jsem s nimi mohla hrát. A to, jak se mi sezona povedla, to je hlavně jejich zásluha.

Ti, kdo vás delší dobu znají, tak se shodli, že jste působila na hřišti uvolněnějším dojmem, než v předchozích letech…

Tuhle sezonu jsem si opravdu hodně užila. Opravdu hodně záleží na tom, s kým člověk hraje a jak si s ním rozumí. A mě právě hodně překvapilo a potěšilo, jak nám trenér vyšel vstříc.

Patříte už delší dobu ke stabilním členkám reprezentace. Zažila jste minulý reprezentační cyklus a teď i tenhle. Letos se reprezentaci zase až tak nedařilo oproti minulosti, čím to bylo?

Je pravda, že poslední turnaj EFT (Euro floorball tour) se nám vůbec nepovedl. Přišlo mi, že tam si hráčky mezi sebou až tak nerozuměly. Zase ten turnaj, co jsme hrály v Praze, tak nám vyšel. Ale zase se mi zdálo, že soupeři v Praze nebyli až tak připraveni. Byla to ta počáteční fáze přípravy na mistrovství světa. A teď už to bylo jinak, myslím, že nás to i trochu překvapilo.

Vy už jste absolvovala mistrovství světa v roce 2013, které se hrálo v Ostravě. Co si vybavíte při vzpomínce na něj?

V prvé řadě ty neskutečné fanoušky, kterých chodilo neuvěřitelně moc. Takovou atmosféru jsem nikdy nikde nezažila. Jsem ráda, že jsem si zahrála zrovna to domácí mistrovství. Zájem lidí o florbal byl neskutečný, byly jsme v úplně jiném světě. Zase o to horší byl ten návrat do každodenní reality po mistrovství. (usmívá se)

Hodně lidí se na ženský florbal dívá skepticky, ale vy jste dokázaly pobláznit florbalovou republiku. Myslíte si, že právě ženský florbal, i když se nezískala medaile, tímto stoupl v očích fanoušků?

Myslím, že to mistrovství tomu hodně pomohlo. Pomohlo třeba přivést do florbalu nové, mladé hráče. Splnilo svůj účel v tom, že florbal zaujal nové lidi a ten si více upevnil pozici mezi ostatními sporty.

V zimě letošního roku tady máme další světový šampionát. Zatím jste nevynechala jedinou reprezentační akci, takže pokukujete už po očku po tom letošním mistrovství?

Sice jsem objezdila všechny turnaje i soustředění reprezentace, ale nikdy nevíte, co se může stát. Pořád je to hodně daleko. Samozřejmě bych byla moc ráda, kdyby to vyšlo, už s ohledem na to, že letos je mistrovství světa ve Finsku, v Tampere, a já budu od nové sezony ve Finsku hrát.

Sezona vyvrcholila volbou nejlepších florbalistů a florbalistek sezony a vám se povedl double, jsme Nejlepší florbalistkou sezony a zároveň i nejužitečnější hráčkou extraligy. Bylo to pro vás velké překvapení?

Překvapilo mě to hodně. Znala jsem výsledky v polovině hlasování, už ty mě překvapily. Prostě tahle sezona mi vyšla úplně skvěle. Upřímně jsem nevěřila, že by se mi to mohlo někdy vůbec povést.

Jak vysoko tohle ocenění stavíte?

Strašně moc si toho cením. Vnímám to spíše jako další motivaci do budoucna. Beru to tak, že asi něco dělám dobře a že bych v tom měla pokračovat. Je to takové nakopnutí do další sezony. Je to krásné, ale minulá sezona skončila a už se musím dívat zase dopředu.

Nová sezona vám přinese úplně něco nového, odcházíte na své první zahraniční angažmá do týmu SB-Pro do Finska. Co je to za tým a kde působí?

To je tým působící v Helsinkách. Jsou to aktuální vicemistryně Finska. Trenér působí jako asistent u finské ženské reprezentace.

Jak se to vlastně událo, že odcházíte právě tam?

Hodně velkým faktorem bylo to, že u nás v uplynulé sezoně působila Miri (Mirva Laitinen, pozn. aut.), která je hráčkou právě SB-Pro. Sám trenér se mi ozval, protože SB-Pro bylo na Poháru mistrů, tak tam mě vidě. Navíc když působí i u reprezentace, tak jezdí i po těch reprezentačních akcích. Takže má ty hráčky všechny vysledované. Říkal, že si mě všiml a že hledá takový typ hráčky, tak jestli bych to nechtěla zkusit ve Finsku.

Na jak dlouho jste se finskému celku upsala?

Na celou sezonu, od září do dubna budu v Helsinkách.

SB-Pro je finský vicemistr, takže konkurence bude určitě větší než v Česku…

Tým se oproti loňskému roku hodně změnil. Je tam hodně finských reprezentantek, takže prosadit se nebude úplně jednoduché. Ale to je dobře, protože mě to zase posune někam dál, když tomu budu muset dát víc a víc se snažit. Všichni tam mají obrovskou motivaci získat po stříbru titul.

Sama říkáte, že prosadit se bude těžké. Zkuste říct, která vaše florbalová vlastnost by vám k tomu mohla pomoci?

Člověk sám sebe strašně těžko hodnotí, já to dělám velice nerada. Vzhledem k mé malé postavě se to snažím nahrazovat rychlostí. Myslím si, že dokážu docela dobře číst hru.

Do Finska odcházíte se svou spoluhráčkou z Vítkovic Denisou Ratajovou. Je to výhoda, že budete v týmu dvě Češky?

Určitě to bude výhoda a já jsem moc ráda, že jedeme dvě. Dokážeme se navzájem podpořit a ten čas nám tam ve dvou bude utíkat mnohem snáz.

V čem bude podle vás hlavní rozdíl mezi českou a finskou nejvyšší soutěží?

Ve Finsku je hra o dost rychlejší. Hraje se tam florbal nahoru-dolů. U nás je to pomalejší, déle se snažíme rozehrávat, než se dostaneme dopředu. U nich je to silovější, rychlejší a určitě atraktivnější pro diváky.

Co vám Bude ve Finsku nejvíce chybět?

Lidi, které mám tady kolem sebe, se kterými trávím nejvíc času. Už jsem někde říkala, že všechny, kdo nás přijedou do Finska navštívit, tak vítáme. (směje se)

Kromě florbalu budete v Helsinkách i studovat nebo pracovat?

Původně jsme si chtěly zařídit studium přes Erasmus, ale ostravská VŠB nemá s univerzitou v Helsinkách smlouvu. Takže jsme se rozhodly, že si dáme rok pauzu od školy a najdeme si tam práci, tu by nám měl zařídit klub.

Už jste zmínila, že s vámi ve Vítkovicích působila Finka Mirva Laitinen, naučila vás nějaká Finská slovíčka?

(směje se) Něco nás učila, ale už si to moc nevybavuji. My jsme se jí spíš snažily učit česky. Ona učila ve školce, takže uměla hodně českých písniček a říkánek. Takže finsky se budeme učit asi až tam. Ale trenér říkal, že ve Finsku jsou hodně zvyklí na cizinky, takže většina holek z týmu umí anglicky. Sice moje angličtina není úplně na špičkové úrovni, ale co potřebuju, tak se nějakým způsobem domluvím.

Radila vám Mirva, jak to chodí ve Finsku?

Zjišťovaly jsme, jak se tam žije. Ale ptaly jsme se hlavně na tu florbalovou stránku. Tréninky tam budou hodně jinačí, ale to je dobře. Přece nejdeme pryč proto, abychom tam zažívaly totéž co doma. Těším se na to.

Finsko je severská země, takže tam budou jiné klimatické podmínky. Vy jste ten typ co má rád zimu nebo radši teplo?

(usmívá se) No, já mám radši to teplo. Jsem na to docela zvědavá. Letos u nás nebyla moc silná zima a Miri jako Finka stejně chodila po venku ve dvou zimních bundách, dvou čepicích. Smály jsme se jí, že ani nemůže být Seveřanka.

Jak reagovali rodiče, když jste přišla s tím, že odcházíte do Finska?

Naši vědí, že už mě to do zahraničí dlouho táhne a asi s tím už trochu počítali, že to někdy přijde. Pochopili, že když chci jít ven, tak je asi nejvhodnější čas. Podporují mě.

Vy jste studovala báňskou v Ostravě. Teď budete mít roční pauzu. Kolik vám toho ještě chybí dostudovat?

Teď na jaře jsem udělala státnice, takže jsem Bc. Samozřejmě bych si chtěla dodělat inženýra, ale to musí minimálně ten rok počkat. Tohle je moje momentální představa, ale těžko říct, co bude za rok. Třeba budu pokračovat v Ostravě, třeba jinde.

Vysokoškolské studium, státnice, psaní bakalářské práce… Jak tohle jde všechno spojit s kariérou extraligové hráčky a reprezentantky?

Není to úplně legrace. Když si na to období vzpomenu, tak to bylo hodně náročné, protože jsem třeba ještě dodělávala nějaké zkoušky ze zimního semestru. Víceméně jsem se učila skoro půl roku v kuse. Takže už jsem měla takové myšlenky, že když jedu pryč, tak si nechám odložit státnice za rok.

Ale naši mě „dokopali" k tomu, abych to dodělala teď. Strašně moc jsem se těšila na ten okamžik, až bude po všem, až si odpočinu.

Co vás čeká v následujících dnech, týdnech? Letíte do Finska už na letní přípravu?

Tam už s letní přípravou začali, ale my jsme domluveni, že budeme mít letní přípravu tady v Česku s Vítkovicemi. Chystáme se tam až ke konci srpna po Czech Open, abychom nenaskočily rovnou do ligy, ať se stihneme sehrát a potrénovat. Ale už Czech Open v Praze bychom měly absolvovat s SB-Pro.

Vy jste z Opavy, v Opavě jste začala hrát florbal. Sledovala jste svůj mateřský oddíl S.K. P.E.M.A. v uplynulé sezoně?

Na několika zápasech mužů jsem se byla v Opavě podívat. Škoda, že se jim nepovedlo udržet tu I. ligu. I když ten skok mezi druhou a první ligou je veliký. Každopádně to pro ně byla dobrá zkušenost. V týmu žen mám pořád kamarádky, takže jsem s nimi v kontaktu hlavně přes Katku Quittkovou.

Co považujete za svůj úplně největší úspěch?

Řeknu to jinak. Když jsem přišla z Opavy do Vítkovic, tak nepatřily mezi ty úplně nejlepší týmy. Vážím si toho, že se tým během té doby strašně zvedl a dokázaly jsme vlastně všechno, čeho jsme v Český mohly dosáhnout.

Moc neuznávám to, že hráčka odejde ze slabšího týmu do špičkového třeba jen proto, aby vyhrála titul. To není zase až tak složité. Cením si toho, když se ten tým dokáže zvednout z nějakých pátých míst až na vrchol. Což nám se povedlo a pak jsme uspěly i na Poháru mistrů.

Se kterou hráčkou za celou kariéru se vám hrálo nejlépe?

Těžko vybrat jednoho hráče. Takových je více, se kterými strašně ráda hraju a vím, že si na hřišti rozumíme. V reprezentaci třeba Anet Jarolímová, ve Vítkovicích Denisa Ratajová, v Opavě jsem vždycky strašně ráda hrála s Kačou Quittkovou. Z každého týmu je to vždycky někdo.

Teď jsme ve vrcholné hráčské formě a máte toho jako hráčka jistě hodně před sebou, ale táhne vás to časem třeba k trénování?

Už jsem to zkoušela, trénovala jsem asi půl roku mládež, ale časově jsem to nezvládala. Měla jsem toho hodně. Ale třeba v budoucnu na to přijde řada a trénovat budu. Asi spíše mládež, ale ne úplně ty nejmenší. Nějakou kategorii, kde ty děti už mají nějaké florbalové návyky a dovednosti.

Hana Sládečková Sportovní odvětví: Florbalová útočnice, reprezentantka ČR

Narozena: 1992 v Opavě

Mateřský oddíl: S.K. P.E.M.A. Opava (2006-2009)

Další oddíly: Vítkovice (2009-2015), SB-Pro (Finsko) (2015-?)

Číslo dresu: 18 (v reprezentaci 17)

Největší úspěchy: 4. místo na MS žen 2013, mistryně Extraligy 2013/2014, stříbro na Poháru mistrů 2014, vítězky Poháru České pojišťovny 2014, 3. místo v Extralize 2014/15, Florbalistka sezony 2014/15, Nejužitečnější hráčka Extraligy 2014/15

Bilance v Extralize: 6 sezon, 139 zápasů, 111 branek, 80 asistencí, 191 bodů