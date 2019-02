Opava /ROZHOVOR/ - Jednou z hlavních postav jízdy florbalistů SK P.E.M.A. Opava za letošním vítězstvím ve 2. lize byl bezesporu brankář Vladimír Černín. Forma pětatřicetiletého rodáka z Budišova nad Budišovkou gradovala v závěru sezony. V rozhodujícím utkání o titul povolil Aligátorům z Klobouk jediný gól a Opava tak mohla slavit.

Vladimír Černín | Foto: DENÍK / František Géla

Opavská P.E.M.A. si tak prodloužila sezonu, protože bude v play-up bojovat o postup do 1. ligy. Zkušený gólman u toho samozřejmě chybět nebude.

Je pro vás první místo ve 2. lize velkým překvapením?

Tato soutěž je specifická tím, že se v ní nehraje play-off. Tudíž musíte hrát každý zápas naplno, jelikož nikdy nevíte, který bod vám bude kdy chybět, což se nám málem letos vymstilo. Před posledním hracím víkendem jsme už boj o 1. místo neměli ve vlastních rukou. No kdyby mi před začátkem řekli, že budeme první, tak bych si poklepal na čelo.

Věřil jste před sezonou, že by se tým mohl prát o přední příčky?

Po loňské otrkávací sezoně v této soutěži jsem věřil, že dokážeme hrát první pětku. Kluci v týmu jenom potřebovali nabrat zkušenosti, zvyknout si na jiný herní systém. A myslím si, že i loňskou sezonu jsme pro některé znalce florbalu byli příjemným překvapením. Však ne marně nás florbalová média pasovala na přední příčky.

Kdo byl nejvážnějším protivníkem Opavy v sezoně?

To je velmi složité. Ale odpovím spíše, kdo mě jako gólmanovi tento rok neseděl. Byly to brněnské celky, neumíme to na ně jako tým. Naopak na týmy z popředí tabulky, jako jsou Havířov, Petrovice, MVIL Ostrava nebo Aligátoři z Klobouk, jsem si věřil. To jsou mužstva, kdy jdete do zápasu, a už víte, kdo na koho nejvíc hraje, kdo spíše přihrává, kdo zase naopak střílí.

Pak je třeba si to jen pohlídat a kluci v poli tam vždycky dali aspoň o jeden gól navíc, než jsme dostali (usmívá se).

Několikrát v sezoně se klopýtlo. Kdy bylo nejhůř?

Upřímně, nejhůř mi bylo po prohře s Frýdkem venku. To jsem věděl, že se láme chleba.

Sezona měla zajímavé vyvrcholení. Petrovice musely zaváhat a vy jste museli oba zápasy vyhrát. Věřil jste tomu, že to takhle všechno klapne?

Když se podíváte na jednotlivé zápasy, tak Petrovice pořádně nebodovaly ani v jednom důležitém zápase. S námi jednou vyhrály v prodloužení, doma pak prohrály. A s ostatními týmy z top 4 nevyhrály ani jeden zápas, a to se jim stalo osudným. Havířov tak nějak proplouval celou sezonou a jejich výsledky se odvíjely od toho, jestli nastoupí Pavel Kožušník, nebo ne. On je vždycky herně vytáhl o level výš.

No a to, co se odehrálo poslední hrací víkend, to byla štěstěna. Ale my jsme jí z těch týmů, co mohly bojovat o vítězství, šli mnohem více naproti. Po bitvě je každý generál, ale já jsem věřil, že Petrovice opět další důležitý zápas nezvládnou a my doma uspějeme, což se nakonec stalo.

Jak jste prožíval to utkání s Klobouky o první místo? Byla nějaká nervozita?

Jelikož dojíždím do Opavy z Ostravy, tak vždycky po cestě vyzvedávám trenéra a tomu jsem hned v autě říkal, že nic necítím. Žádné napětí, nervozitu. A to je u mě to nejlepší rozpoložení, jak jít do zápasu s čistou hlavou, soustředit se na hru, na soupeřovy „snajpry" a celkově být koncentrovaný.

Já jsem si vlastně ani nechodil s týmem plácnout po jednotlivých gólech, snažil jsem se co nejvíc soustředit na chytání. Jen si pořád něco mumlám pod maskou, to je takový můj rituál (směje se).

Teď vás čeká play-up. Jak se na něj těšíte?

Právě nám začala druhá soutěž (usmívá se). Podle systému ČFBU můžeme v play-up a baráži o 1. ligu klidně odehrát ještě dvanáct utkání, což je polovina sezony. Ale těším se moc, doma mě sice moc nepochválili, zase budu každý víkend pryč (směje se). Ale jo, je to paráda.

Má tým na to, aby v play-up uspěl? Co bude podle vás rozhodovat?

Jdeme na týmy, které neznáme. To samé ale platí pro ně. Tudíž bojovnost, nasazení, fyzička, štěstí, to jsou podmínky pro úspěch. A jestli uspějeme? Věřím v to. Důležité bude první utkání, které hrajeme v sobotu doma s Chomutovem.

Jak důležitý je pro tým Opavy trenér Martin Both? Co do týmu přinesl, co tam předtím chybělo?

Boris (přezdívka Martina Botha pozn. red.) je ten hlavní důvod, proč jsme vlastně tam, kde jsme, a proč si tady povídáme. Je to mozek celého týmu, mladí kluci jdou za ním a my staří mu do toho nekecáme (usmívá se). Má prostě u všech autoritu.

V prvotní fázi po svém příchodu zavedl pořádek a řád v týmu. Následně navedl do týmu různé herní systémy, které tu předtím nebyly, a které museli kluci zvládnout. Já vím, že zní to jednoduše, ale je to tak. Ale buďme nohama na zemi, stále je to amatérský sport, my starší máme rodiny, pracovní povinnosti, a to vše se musí skloubit s požadavky trenéra.

Vy už jste před sezonou chytat za A-tým nechtěl, jak se to semlelo, že jste zase stabilní jednička a opora týmu?

Ano, už jsem to chtěl zabalit, mám dvě malé děti, sice tolerantní a hodnou paní, ale už toho bylo nějak hodně. Navíc jsem si zranil koleno a byl skoro půl roku jsem byl v minulé sezoně mimo. Také situace a atmosféra v klubu nebyly nejrůžovější, ale vše se nakonec obrátilo k lepšímu, jak v klubu, tak i doma (usmívá se). A to, že chytám stabilně, je asi důvěra trenéra a i kluků v týmu.

Jak to berou ostatní gólmani, že chytá ten nejstarší?

Tady byla všeobecně vždy dobrá partička, to platí i mezi všemi třemi gólmany v áčku. I když asi vím, že některým mladým ležím v žaludku (směje se). V současné době se střídám v brance s Jirkou Herudkem a jemu osobně tento systém asi vyhovuje, aspoň tedy, jak ho pozoruji. Je mezi námi věkový rozdíl dvanáct let a on ví, že si ještě toho dost odchytá.

Patříte k nejstarším hráčům v týmu, jak to funguje v kolektivu, kde je třeba kapitán o sedmnáct let mladší?

Trenér je po mě druhý nejstarší v týmu, dělí nás dva měsíce, ale jsme stejného ražení, prostě Husákovy děti, a cítíme se stále na pětadvacet, to už samozřejmě neplatí po odehraném utkání (směje se). V týmu máme mladého kapitána, kterého je ale třeba poslouchat, bez řečí. A Karel Boželník je dobrý kapitán.

Věkový rozdíl nevnímám, táhneme za jeden provaz. Jinak, pokud mám k něčemu co říct, řeknu to vždycky nejlépe všem v šatně.

Láká vás zachytat si první ligu, pokud by se uspělo v play-up?

Koho by to nelákalo, ale upřímně, ještě nevím, co bude příští rok, co rodina atd. Navíc jsem ještě florbalový rozhodčí a chci pískat na trochu vyšší úrovní než teď.

Předloni Opava postoupila ze 3. ligy, loni se dostala až do semifinálové skupiny Poháru České pojišťovny, letos vyhrála druhou ligu. V čem tkví kouzlo Opavy?

Semklo se to tady, přišel trenér, nastavil pravidla a výsledky se dostavily. Ale upřímně jsem nedoufal, že takové výsledky přijdou tak brzo. Ale musí se pracovat s mládeží, o což se samozřejmě snažíme. V juniorce jsou momentálně slabší ročníky, i když hraje 2. ligu. Je teď trochu generační proluka. Ale nižší věkové kategorie jsou už zase početně silnější.

Co pro vás osobně florbal znamená?

Jelikož mám obchod s florbalovým vybavením, tak se mi koníček stal prací, takže u mě dobrý (směje se).

Vybaví se vám nějaká vzpomínka na florbalové začátky v Opavě?

Matně si pár momentů vybavím, byly to takové divoké začátky. No asi tak, v úterý jsem šel na první trénink a další víkend už jsem chytal ve Znojmě (směje se). Teď už to tak nefunguje.

Vladimír Černín, florbalový brankář Narozen: 1978

Oddíl: S.K. P.E.M.A. Opava

Číslo dresu: 78

Ligová utkání: 173

Největší úspěchy: postup do 3. ligy (2007), vítězství ve 3. lize (2012), postup do 2. ligy (2012), vítězství ve 2. lize (2014), vítězství na Open Air Cup (2012)

Program florbalového play-up o I. ligu

Vítězové čtyř divizí 2. ligy se střetnou v play-up o postup do 1. ligy. Podle počtu bodů bude vytvořena čtyřčlenná tabulka. Na dva vítězné zápasy se utkají první se čtvrtým a druhý se třetím týmem. Vítězové sérií se pak utkají o první a druhé místo, poražení o třetí příčku.

Celkový vítěz play-up si zajistí přímý postup do 1. ligy, druhý a třetí celek bude bojovat v baráži se dvěma celky z 1. ligy. Čtvrtý má zajištěnu účast v Národní lize.

Vítězové divizí 2. ligy: divize I - FbC 98 Chomutov, divize II - Black Angels Praha, divize III - FBC Štíři České Budějovice, divize IV - SK P.E.M.A. Opava

Program Opavy

1. kolo: SK P.E.M.A. Opava - FbC 98 Chomutov (19.00. SH ZŠ Mařádkova)

Sobota 22. března a neděle 23. března: FbC 98 Chomutov - SK P.E.M.A. Opava (Městská SH Chomutov)