Novinka

"Změnou trasy letošní okruh narostl do délky 13,2 kilometrů s převýšením 850 metrůJedná se o unikátní možnost, jak si jako jednotlivec či dvojice vyzkoušet své možnosti, jak poznat své limity fyzické i mentální síly," řekl k letošním novinkám mluvčí závodu Adam Knesl s tím.

I nadále má Kilpi LH24 statut otevřeného mistrovství České republiky v zimním horském maratonu v kategorii jednotlivců a zdolávat opakovaně Lysou horu (1323 m n. m) budou i štafety dvojic.

Vzhledem k nové trase se letošní výkony sportovců nebudou srovnávat s těmi z předešlých ročníků. Rekordmanem LH24 na dnes již bývalé trase je ultratrailový závodník Radek Chrobák z Frýdku-Místku. Ten v roce 2018 zdolal v nejlepším čase 14 plných okruhů v celkové délce 160 kilometrů. Posledním vítězem je pak Tomáš Štverák ze Zubří, který bude letos na náročné trase obhajovat titul mistra České republiky v zimním horském maratonu. S novým okruhem však vše začíná od nuly.

„Jsem nesmírně rád, že se LH24 po dvou zrušených ročnících opět uskuteční a opět tak budeme svědky mimořádných sportovních výkonů i lidských příběhů. Právě to nám, pořadatelům, dává sílu a elán závod organizovat, i když je to stále složitější," komentoval závod hlavní pořadatel Libor Uher.

Nová výzva

"Bohužel se nám nepodařilo u CHKO uhájit jednosměrný okruh z předešlých let a část trasy pod vrcholem Lysé hory půjdou závodníci v protisměru. Bude to velmi složité, místy hodně nepříjemné, ale LH24 je extrémní závod se vším všudy a pro všechny to bude nová výzva. Zároveň bychom chtěli požádat všechny závodníky a zároveň i běžnou turistickou veřejnost o maximální vzájemnou ohleduplnost a porozumění,” dodal Libor Uher s tím, že přípravy finišují_

"Na poslední dny jsme vyhlíželi sníh, který nakonec do Beskyd dorazil, což je naprosto skvělé. Přejeme si, ať má jubilejní LH24 kulisu, jakou si zaslouží,” doplnil závěrem Libor Uher.

O vítězích 10. ročníku Kilpi 24 hodin na Lysé hoře 2023 bude jasno v neděli 29. ledna v 10 hodin. V pravé poledne se pak uskuteční slavnostní závěrečný ceremoniál ve WoodAréně v areálu Na Pile v Ostravici.