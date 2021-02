Adam Gawlas z Návsí si splnil svůj velký sen. V kvalifikační škole si vybojoval minimálně dvouletou účast na elitním okruhu PDC, na němž působí i nejlepší český šipkař Karel Sedláček.

Adam Gawlas si splnil sen. Míří mezi šipkařskou elitu. | Foto: archiv Adama gawlase

Gawlas svou PDC kartu vybojoval v německém Niedernhausenu, kam se sjela opravdu velká konkurence. Mladík z Návsí se jí ale nezalekl, postupně z cesty odklidil čtyři soupeře a poté, co ve čtvrtfinále uspěl i nad Rowby-Johnem Rodriguezem, bylo jasno, že míří mezi elitu. „Bylo to hodně těžké. Startovalo tam 250 hráčů a každý chtěl být profíkem. To nebylo jen tak, že si někde zahrajeme. Věřil jsem si, ale když hrajete, tak je tam rázem jiný tlak, což dělá svoje. Jsem rád, že to vyšlo,” řekl Gawlas, který po životním úspěchu oslavil své devatenácté narozeniny.