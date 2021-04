Poslední dva zápasy nedopadly pro Opavu dobře. Slezané padli jak v Brně, tak následně v Nymburku. „Ano, obě utkání jsme prohráli. V Brně jsme chtěli uspět, s Nymburkem hrát dlouho vyrovnanou partii. Ani jeden plán nám nevyšel. Přesto se dají z obou utkání vzít pozitiva,“ podotkl trenér BK Opava Petr Czudek.

Opavu nyní čekají na vlastní palubovce v osmi dnech tři zápasy. Ve středu Pardubice, v sobotu Kolín a ve středu pražští Vysokoškoláci. „Budou to utkání hraná v play off módu. Očekáváme tvrdé zápasy, které budou mít náboj. Jediné, co jim bude scházet, jsou diváci,“ poznamenal šéf opavské lavičky. „Úkol je jasný, pokud chceme uhrát druhé místo, musíme být třikrát úspěšní,“ konstatoval Petr Czudek, který si pochvaluje přínos obou posil, a to jak Petra Bohačíka, tak Radovana Kouřila. „Oba zapadli skvěle do kabiny, a to je důležitý faktor. Radovan tým dobře znám, takže problém s našimi systémy nemá. Petr Bohačík si také skvěle sedl. Je vidět, že zápas od zápasu budeme silnější a silnější,“ těší kouče.

Ve středu Opava hostí Pardubice. Východočeši naposledy excelovali v Brně, kde domácí celek porazili 117:96. Domácí nasázeli čtrnáct trojek. „Pardubice předvedly v Brně ofenzivní smršť. Výborně zahrál v dobře hrající formě Vyoral, kterému skvěle sekundovali oba zahraniční hráči Burnett s Dunansem. Nečeká nás lehký zápas, ale ten není v soutěží žádný,“ řekl Petr Czudek.

Opavští půjdou do zápasu, který začíná v 18 hodin v kompletním složení. Otazník visí akorát nad startem Filipa Zbránka, kterého trápí poraněná záda.