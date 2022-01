„Chytil jsem nějakou virózku, bolí mě v krku. Proto jsem v Pardubicích nehrál,“ vysvětlil důvod se absence Martin Gniadek. „Uvidím, co Kolín. Na sobotní derby chci být ale připraven,“ dodal jedním dechem.

Opavě zatím vstup do nového kalendářního roku vůbec nevychází. Prohrála jak v Ústí nad Labem, Děčíně, tak v úterý v Pardubicích. „Prohrát tři zápasy v řadě, je nepříjemné. Jsme na to zvyklí,“ přiznal Gniadek. „Svou roli sehrála dlouhá pauza. Oba naši rozehrávači bojovali mezi svátky s výronem. Kuřka navíc dostal trest,“ přemýšlí nahlas zkušený pivot. „Dlouhodobě se nám vždy na začátku roku nedaří. Na druhou stranu jsme ale natolik zkušení na to, abychom jsme se s tím vyrovnali. Věřím, že se brzy naladíme znovu na vítěznou vlnu,“ podotkl Martin Gniadek.

Ve všech třech zápasech chyběl na opavské lavičky trenér Petr Czudek. „I to hraje roli, tím v žádném případě nechci snižovat práci Kryštofa Vlčka. Čouda je ale zkušený trenér a má i třeba daleko větší respekt u rozhodčích,“ poznamenala opavská opora.

Kdo sledoval zápas v Děčíně, musel si všimnout nevraživost děčínského publika vůči osobě Martina Gniadka. „Samozřejmě, že jsem to vnímal, ale zvykl jsem si,“ pronesl opavský pivot. „Nebylo to poprvé,“ usmál se.