„Mám odraženou na levé noze. Je to nyní ve stadiu, že nemohu pořádně došlápnout,“ komentoval své zranění Martin Gniadek. „Potřebuji klid. Datum návratu neznám. Jisté je, že vynechám sobotní zápas s Pardubicemi, pak se uvidí. Minimálně deset dnů, až tři týdny budu ale bez basketbalu,“ řekl zkušený pivot.

Ve středu držel svým spoluhráčů palce alespoň u obrazovky. „Koukal jsem, ale příliš příjemné sledování to nebylo. Sice jsme dobře začali, ale pak už to nebylo ono. Kolín má letos vynikající formu a hlavně doma je hodně nepříjemný,“ konstatoval Martin Gniadek. Proč toho jeho týmu nešlo? „Protože jsem klukům chyběl,“ pousmál se. Vzápětí ale zvážněl: „Už tak hrajeme v úzké rotaci. Máme sice nově Petra Bohačíka, ale ten je s týmem krátce. Potřebuje ještě dobře zažít naše systémy. Pak už to bude lepší.“

Opava už v poločase nabrala slušné manko. „Věřil jsem, že s tím můžeme ještě něco udělat. V minulosti se nám podařilo už několik takových zápasů otočit, a to dokonce v Kolíně, kde jsme prohrávali i více než o dvacet bodů. Ve středu nám to ale nešlo. Prohrávali jsme na obraném doskoku, do toho nám nešla střelba, nebyli jsme si schopni vytvořit dobré pozice,“ hledal příčiny středečního neúspěchu.

Slezané jsou sice v tabulce stále na druhém místě, nicméně Kolín se už na ně dotáhl. „Tabulku nesleduji. Už teď se těším na play off. Věřím, že v něm se nám bude dařit,“ podotkl Martin Gniadek. „Důležité je, abychom byli zdraví, pak to půjde,“ přidal ještě jeden postřeh.

V sobotu bude Opava hostit na domácí palubovce Pardubice. „Hrajeme doma. Tyto zápasy musíme vyhrávat. Pardubice také nebyly naposledy kompletní. Uvidíme, jak na tom budou v sobotu,“ poznamenal Gniadek, který tentokrát své spoluhráče přijde povzbudit osobně. Zápas má začátek v 18 hodin.