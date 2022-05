„Oba domácí zápasy nám vyšly,“ usmíval se po tom druhém jednatřicetiletý pivot. V pondělím duelu Slezané doslova předvedli ofenzivní manévry. Ve druhém kladlo Brno podstatně větší odpor, i tak ale padlo. „Myslím si, že nikdo nepočítal, že Brno dvakrát porazíme o čtyřicet,“ poznamenal zkušený basketbalista. Ve druhém duelu se Jihomoravané začali po přestávce nadechovat. Ale přišly momenty, jako například nájezd Djuričiče, které košem neskončily. „Play off je o maličkostech a ty rozhodují. Jako například trojka Laryho Jurečky z otevřené pozice, kterou nedal a jindy to trefuje se zavřenýma očima. Nebo loženka Djuričiče. Basketbal je sport, ve kterém můžete přijít za minutu o šestibodový náskok. Naštěstí my jsme to Brnu nedovolili,“ vydechl si klíčový muž opavské sestavy.

Pohárové drama pro Píšť! Žižkovi chlapci rozhodli v penaltovém rozstřelu

Gniadkovi druhý zápas vyšel nadmíru. Dal v něm dvacet bodů, čtyřikrát se trefil z trojkového oblouků a k tomu si připsal ještě tři doskoky. „Vždy je to o tom, jak se hráč chytne. Mi to tam na začátku spadlo a pak se mi na to podařilo navázat. Máme vyrovnaný tým, ve druhém utkání to vyšlo na mě, příště zase zvedne prapor někdo jiný. V tom je naše síla,“ zdůraznil ostravský rodák.

V pátek a sobotu čekají na opavské basketbalisty dva zápasy v Brně. „Máme psychickou výhodu v tom, že vedeme 2:0. V Brně je basketbalová hala, chodí tam hodně lidí, podmínky jsou obdobné, jako u nás. Věřím, že to bude opět dobrý basketbal a my urveme minimálně jedno vítězství,“ přeje si Martin Gniadek. „Je to navíc kousek, věřím, že za námi dorazí i naši fanoušci,“ přeje si.

Klíčem k úspěchu je dobrá regenerace. „Už jsme si něco vyzkoušeli v tomto směru při sérii s USK Praha a nebylo to špatné,“ pronesl. Basketbal se stal v Opavě sportem číslo jedna. Zájem fanoušků je velký. „Pro nás je to jenom dobře. Atmosféra při zápasech je jedinečná. Je to úplně něco jiného, než v době covidové. Děkujeme divákům za podporu,“ zakončil.