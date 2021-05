Martine, vstup do druhého zápasu byl jiný než v neděli, to se ale asi dalo očekávat?

Nikdo si asi nemyslel, že už v prvním utkání budeme mít tak povedený začátek. Ve druhém zápase se to nestalo. Kolín hrál agresivněji, rozehrál se mu Adam Číž.

Co podle vás zlomilo zápas?

Třetí čtvrtka. Dali jsme otevřené střely, poté se dostal do problémy s fauly Skinner, to byl klíčový moment zápasu.

V neděli se neprosadil Číž, nyní se vám podařilo nepustit do hry Skinnera. Záměr tak vycházel…

Je to tak. V neděli se neprosadil Adam, což asi nikdo nečekal. Skinner měl problémy s fauly. Je to play off a v něm rozhodují takové věci.

Vám osobně první půle vyšla. Dal jste osmnáct bodů, trefoval jste se snad z každé pozice…

Padly mi tam nějaké střely, ale všechno to vyplývá z pohybu celého týmu. Není to o tom, že si Gniadek a nebo kdokoliv jiný vezme balon. Vycházelo to ze systému a mi se podařilo pokusy proměnit.

Vedete v sérii 2:0. Jak vidíte zápasy v Kolíně?

Máme nyní dva mečboly v Kolíně. Tam se nehraje nikdy snadno. Musíme se dobře připravit, zregenerovat a dát do zápasů všechno. Nejlépe celou sérii ukončit už ve čtvrtek.

Co říkáte na atmosféru v hale?

Je to znát, protože v Opavě stačí tři sta lidí, aby vytvořili zajímavou kulisu. Ale když si vzpomenu, jak tady dva roky zpátky přišlo 2 500 diváků, naskakovala vám z toho husí kůže. Na ty podmínky, které jsou povoleny, to bylo po oba dny ale hodně luxusní. Čekáme ale až se stavidla otevřou úplně.