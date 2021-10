V samotném zápase s Královskými sokoly předvedli Slezané dokonalý válec. Týmu z Hradce Králové nedali sebemenší šanci na úspěch. Svého soka doslova smetli z palubovky a vyhráli 112:59. „Takhle musíme doma hrát,“ řekl Martin Gniadek. K tomu, že se stal Sportovní hvězdou Deníku, poznamenal: „Byl jsem velmi mile překvapen. Udělalo mi to radost.“ Více už v následujícím rozhovoru.

Martine, Hradec jste doslova smetli z palubovky. Takže zápas na pohodu…

Nečekali jsme, že utkání bude mít tak hladký průběh. Hradec ale přijel bez svého ústředního rozehrávače Stamenkoviče, který je pro tým stěžejní a dokáže tým dát do úplně jiného patra. Věděli jsme, že pro soupeře bude jeho absence velkým oslabením.

To by mohlo svádět k podcenění…

Určitě se to mohlo stát, ale díky bohu jsme hned na začátku trefili něco z trojky. Pak se nám začaly otvírat pozice pod košem a toho jsme začali využívat. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas na obou stranách hřiště.

Akorát malou černou kaňkou mohl být vstup do čtvrté čtvrtiny, kdy jste soupeři povolili malou bodovou šňůru…

Trenér už to prostřídal, těžko se dostáváte hned do zápasu, když tři čtvrtiny nehrajete. To mělo taky vliv na to, jak začátek čtvrté čtvrtky vypadal. Potom si to ale sedlo, chytli jsme tempo a jasně vyhráli.

Jak vy osobně zatím vnímáte vystoupení Opavy v dosavadních čtyřech odehraných kolech?

I když jádro týmu je stejné, tak se zatím pořád sehráváme. Mattias Martkusson je tak specifický hráč, na kterého si musí všichni zvyknout, jeho pozice musí vyplývat ze systému. Pořád se víceméně sehráváme, hledáme. Ale myslím si, že musíme být s vývojem sezony zatím maximálně spokojeni.

Když se podíváme na vaši soupisku, tak Opava má oproti předešlým ročníkům silnou konkurenci v kabině…

Je to jenom dobře. Co si pamatuji, kdy jsem byl ještě mladý na NH, tak to nutí hráče k tomu, aby si na trénincích přidávali a posouvali se dál. Je dobře, že kluci nemají místo na palubovce jen proto, že tady jsou.

Už jsou známí soupeři pro FIBA Europe cup, co na ně říkáte?

Hrajeme s Permem, Den Boschem a Benfikou Lisabon. Například vůbec nemám ponětí, jak kvalitní týmy jsou v Portugalsku. Ale určitě bude pro nás přínosem hrát takovouto soutěž. Může nás to posunout dál.

Navíc můžete těžit ze zkušeností z Ligy mistrů…

Myslím si, že jsme se posunuli o strašný kus dopředu. Dva roky zpátky jsme působili jako Klabzubova jedenáctka. Týmy, s kterými jsme hráli, měly širší realizační tým než hráčský a my s jedním trenérem, jedním asistentem a masérem. Jak už jsem řekl, jsme dál a dva roky nabraných zkušeností zúročíme.

Vy jste taky rozšířil doma soupisku, stal se z vás dvojnásobný otec…

Je toho hodně na manželce. Navíc teď řádí venku nějaká viróza, tak holky musí být doma. Máme toho plné zuby a čekáme, až se holky uzdraví.