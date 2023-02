„S opavským basketbalem jsem prožil krásné okamžiky svého života. Těší mě, že jsem mohl být součástí něčeho velkého, co se nám v Opavě povedlo,“ usmívá se dvaapadesátiletý křídelník. „Z krajského přeboru jsme to dotáhli až k titulu, což bylo něco neuvěřitelného. Pamatuji si na elektrizující atmosféru vyprodané haly na Mařádkové. Tyhle vzpomínky vám nikdo nevezme,“ dodává jedním dechem.

Basketbal nyní vyměnil za golf. Pravidelně ho hraje, často svádí bitvy s bývalým reprezentačním zadákem a oporou pražské Sparty, Kodaně či bundesligového Mainzu Zdeňkem Pospěchem. „Chtěl jsem přitáhnout ke golfu i svého kamaráda a bývalého spoluhráče Petra Czudka. „Čouda si s golfovou myšlenkou pohrával, ale asi to padlo. Nedávno jsem se dočetl, že se stal vášnivým pejskařem,“ pousmál se Ivo Burda, který se rozpovídal v následujícím rozhovoru, ve kterém mimo jiné zavzpomínal na staré basketbalové časy.

Patřil jste hráčům, kteří v Opavě byli přímými účastníky startu zlatého období basketbalu, jak na to vzpomínáte?

Jsem jeden z mála, kteří byli u toho, když jsme postupovali z krajského přeboru až do nejvyšší soutěže, a zůstal jsem v týmu i pro první ročník, když jsme z pozice nováčka získali první mistrovský titul. Vzpomínám na to rád a často. Nedokázal jsem si tehdy představit, že se dá během tří let probojovat z krajského přeboru až po mistrovský titul.

Bylo to tak, že jste každý rok postupovali…

Ano, přesně. Do klubu přišel pan Dostál, majitel tehdejšího ICECu, a řekl, že se hodlá stát generálním sponzorem basketbalového klubu, protože k němu měl vazby z dětství. Ale dal si podmínku, že nebude do klubu dávat peníze jenom tak, ale že chce k tomu odpovídající výsledky. Řekl, že nám vytvoří takové podmínky, abychom vybojovali první ligu. Každou sezonu se tým posiloval o kvalitní hráče. Nakonec se nám podařilo nejvyšší soutěž vybojovat.

Byl hned v první ligové sezoně cílem zisk mistrovského titulu?

Ambice, že bychom jako nováček hned vybojovali mistrovský titul, tam nebyly. Nicméně ze sezony to tak vyplynulo.

Vy osobně jako odchovanec jste musel mít těžkou pozici. Přece jenom vedení klubu přivádělo hlavně reprezentanty a zahraniční hráče…

Tím, jak jsme pořád postupovali, tak moje pozice ze stěžejního hráče klesala a minutáž na palubovce se mi krátila. V nejvyšší soutěži jsem se pak na palubovku dostával jen zřídka, ale i tak jsem strašně rád za to, že jsem mohl být součástí týmu. V první mistrovské sezoně jsme v kádru byli jen čtyři odchovanci, a to Petr Czudek, David Klapetek, Michal Gajdošík a já. Okolo nás byli kluci odjinud.

Nebylo vám to líto, že jste prostor nedostával a nakonec musel po první mistrovské sezoně odejít?

V mistrovské sezoně mi bylo líto toho, že některé zápasy byly dávno rozhodnuté a pan trenér Kozák pořád stavěl hru na svém užším jádru. Jako trenéra jsem ho ale uznával a jsem rád, že jsem mohl pod ním hrát. Na druhou stranu mi všichni říkají, a to i včetně Čoudy, že titul mi nikdo nevezme.

Určitě velkým zážitkem bylo hrát zápasy na legendární palubovce haly Mařádkova…

Do dneška si živě vybavuji náš první zápas doma. Ten jsme odehráli až v šestém kole. Prvních pět kol jsme hráli venku a říkali jsme si, že to bude start s pěti porážkami. Jenomže situace nakonec byla úplně jiná. Po pěti kolech jsme měli pět vítězství a vedli ligu. Do Opavy tehdy přijela pražská Sparta. Utkání tuším začínalo v 17 hodin a dvě hodiny předtím hrála v Městských sadech fotbal taky Sparta. Kaučuk tehdy vyhrál. Současní skalní fanoušci basketu šli z fotbalu kolem Mařádkové a zjistili, že nějaký basketbalový klub z Opavy hraje proti Spartě. Do haly jich dorazila snad stovka, a to i s vlajkami. Nevěděli, že chování z fotbalu se v basketbalu nenosí. Lítaly tak konfety, bylo i nějaké pyro. Celkově jsme byli zaskočeni, hala byla do posledního místečka vyprodaná a my jsme Spartu porazili o čtyřicet. Tím byla odstartovaná spolupráce dnešního basketbalového fanklubu. Někteří se v našem sportu našli a zůstali mu věrní dosud.

Vy jste po konci v Opavě ještě někde hrával?

Tím, že jsem neměl v Opavě vytížení a v podstatě z pohledu motivace jsem dosáhl maxima a bylo mi sedmadvacet, tak mi nedávalo smysl jít třeba hrát někam na druhý konec republiky o záchranu, stejně mi tak nedávalo smysl hrát za opavské béčko. Ještě sezonu jsem hrál v béčku a začal se orientovat na civilní zaměstnání. Po roce v béčku jsem kariéru ukončil. Skončilo pro mě patnáct let, které jsem věnoval basketbalu.

Pověsit kariéru v sedmadvaceti letech bylo poměrně brzo…

Je to tak, ale nelituji toho. Našel jsem si dobrou práci, díky té jsem se odrazil tam, kde dnes jsem. Když se zpětně ohlédnu, šlo o správný krok.

Basketbal stále sledujete?

Sleduji Opaváky, fandím opavskému týmu, ale že bych byl zarytý basketbalový fanoušek a sledoval přenosy z Ameriky nebo Evropské ligy, tak to vůbec. Párkrát za sezonu se v hale objevím.

Jak vnímáte současný opavský basketbal? Který opět hraje nahoře…

Jsem za to rád, protože pamatuji doby, kdy se po zlaté éře opavský basketbal plácal i ve druhé nejvyšší soutěži. Teď je to naštěstí jiné a to mi dělá radost. Opava opět získává medaile a docela napjatě čekám, jak dopadne letošní sezona. Konečně po letech protěžování jednoho týmu je v lize větší konkurence. Doufám, že letos to bude napínavější a třeba dojde i k šokující změně na pozici vítěze české ligy. Moc bych to přál našemu týmu.

Pojďme nyní přeladit na jinou vlnu než tu basketbalovou. Hru pod vysokými koši jste opustil, ale u sportu jste zůstal. Stal se z vás vášnivý golfista…

Víceméně šlo o náhodu. Získal jsem pracovní místo v jedné zahraniční společnosti a tehdejší pan ředitel si mě poměrně záhy zavolal do kanceláře a zeptal se mě, zda hrají golf. Jeho otázka mě překvapila. Zeptal jsem se ho, co je to za nesmysl. Odpověděl jsem mu, že golf jsem nikdy nehrál a ani mě nenapadlo, že bych ho hrát měl začít. Jeho odpověď byla jasná. Řekl mi, že pokud chci zapadnout do kolektivu, musím golf začít hrát, protože ve firmě lidé golf na mých pozicích hrají. Bylo mi zajištěno veškeré vybavení. Týden na to mě vzali na golfové hřiště a hra mě naprosto uchvátila a golf hraji dodnes.

Účastníte se i turnajů, nebo hrajete golf pouze pro radost?

Na profi turnaje nemám výkonnost. Nicméně golf hraji pravidelně a chodím na amatérské turnaje. Strašně mě to baví a vyplňuje hezky můj volný čas.

Je to tak, že golf není časově jednoduchá záležitost…

Je to pravda. Není to tak, že si jdete na hodinu zapinkat badminton. Na druhou stranu člověk může jít na golfové hřiště klidně jen na dvě hodiny a zahrát si devět jamek a nebo jít na cvičnou louku trénovat jenom švih. Nemyslím si, že je to až tak časově náročná záležitost, protože mám spoustu kamarádů, kteří jezdí na kole a jejich vyjížďky také trvají několik hodin.

Máte v Česku nějaké vyloženě oblíbené golfové hřiště?

Kromě domovského hřiště v Kravařích nemohu říci, že bych měl nějaké vyloženě oblíbené, protože díky své profesi se dostávám do spousty krajů a zemí po Evropě. Musím říci, že golfové věci vozím pravidelně v kufru auta. Takže pokud jedu na služební cestu a čas mi to dovolí, tak se snažím objevovat nová golfová hřiště. Poznal jsem jich stovky. Nejvíce se mi líbilo ve Španělsku, ale tam spíše jezdívám na golfové dovolené než služební cesty.

Vedle hráče se z vás stal i golfový funkcionář…

V posledních volbách jsem byl zvolen na pozici viceprezidenta golfového klubu v Kravařích, takže momentálně se věnuji nejen svému vlastnímu golfu, ale snažím se, abychom dostali golf jako sport do širšího podvědomí lidí. A abychom vyvrátili i mýty, které se kolem tohoto sportu tradují. Jako i to, že se jedná pouze o hru bohatých a vyvolených lidí.

Golf je ale považován za snobský sport…

Dávno je pryč ta doba, kdy se za členství v golfovém klubu platily desítky, ne li stovky tisíc korun. U nás v Kravařích máme momentálně vstup do golfového klubu zpoplatněný tisíci korunami. Pak už záleží jen na členských příspěvcích, které si každý zvolí podle toho, jak často chce hrát. Jenom pro ilustraci, členské příspěvky pro dospělé jsou v takové výši, že pokud si představíte, že golfová sezona trvá šest měsíců a budete hrát dvakrát týdně, tak vás vyjde jedno 18-jamkové kolo na nějakých tři sta korun. V případě důchodců se bavíme o nějakých 150 korunách. Navíc důchodci mají více času než normální pracující. Takže sám se už těším na důchodový věk, kdy si budu golfu naplno užívat.

Kolik máte momentálně v Kravařích členů?

Momentálně máme kolem sedmi set členů a z toho je každý čtvrtý v důchodovém věku. Z toho vyplývá, že golf můžete hrát po celý svůj život. A máte neustále možnost se zlepšovat. Proto třeba po konci basketbalové kariéry jsem odmítl chodit na nějaké ty sranda basketbaly, protože k basketbalu potřebujete mít fyzickou připravenost, musíte běhat, skákat a s přibývajícím věkem vás tohle opouští. Kdežto golf je s nadsázkou procházka po zeleném pažitu. Líbí se mi na tom to, že máte amatérský turnaj a ten může klidně vyhrát pětasedmdesátiletý člen našeho klubu.

Zeptám se ještě na jednu věc. Basketbalista a golf. Není při vaší výšce člověk u toho hodně shrbený?

To je dobrá otázka. Našel bych tady paralely mezi basketbalem a golfem. Každý určitě, a to nejen z basketbalových příznivců, si pamatuje jméno Michael Jordan. Ten se aktivně věnuje amatérskému golfu. Sám jednou v mediích prohlásil, že je pro něj golf nejtěžší hrou, kterou kdy hrál. V basketbalu dokázal vždy reagovat na protivníka. Kdežto golf je pro něj hra proti vlastnímu zrcadlu. Protože můžete hrát sami se sebou, nepotřebujete žádného protivníka jako v případě tenisu někoho na druhé straně sítě. Golf je tak mnohém lepší, než si pinkat s tenisovou raketou o zeď. Spousta lidí zná taky jméno basketbalové legendy Toniho Kukoče, který byl spoluhráčem Michaela Jordana ve zlaté éře Chicago Bulls. Málokdo ví, že tento Toni Kukoč po aktivní kariéře se ve svých třiačtyřiceti letech stal amatérským mistrem Chorvatska v golfu. To je kluk, který byl mým vzorem a byl ještě o deset centimetrů vyšší než já a v podstatě dosáhl v golfu toho, čeho já nikdy nedosáhnu.

A vaše děti jdou ve vašich sportovních stopách?

Máme dceru a syna. U dcery to na basketbal nevypadá. Syn má šest roků, takže nevím, zda ho nějaký sport chytne. Momentálně chodí k Lumíru Sedláčkovi do fotbalové přípravky.

Jak vnímá rodina váš golfový koníček?

Snažím se to spravedlivě rozdělovat, jak to jen jde. Abych uspokojoval obě strany, to znamená rodinu a i své golfové zájmy. Ne vždy se to daří. Těší mě, že dcera začala chodit do golfové přípravky, takže pro mě je to skvělá věc. V případě, že má golfový trénink, jdu s ní a mohu se věnovat tomu, co mám rád.

Jak často vy osobně chodíte hrát golf?

Dá se říci, že dvakrát týdně. Když jdeme ve dvou a jdeme rychle, jelikož nesnáším pomalou hru, tak za tři hodiny jsme schopni zahrát osmnáct jamek.

Sledujete golf i v televizi?

Byly doby, kdy jsem ho sledoval pravidelně. Nyní už takový fanatik nejsem. Musím ale přiznat, že se na golf v televizi podívám častěji než na basketbal.

A vy v Kravařích máte třeba v klubu i nějaké další bývalé sportovce?

Ano, je to tak, máme poměrně dost bývalých sportovců, kteří objevili kouzlo této hry. Docela často hraji se Zdeňkem Pospěchem a musím říci, že mu to jde velmi dobře.